في ذكرى وفاة مريم فخر الدين... تعرف على أبرز محطاتها الفنية



القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الجمعة ٣ نوفمبر ذكرى وفاة الفنانة مريم فخر الدين، ولقبت مريم بحسناوات الشاشة، فهي جميلة القلب والقالب، واتسمت شخصيتها بالجرآة والشجاعة والصراحة مهما اختلف آراء الآخرين، فكانت لديها بريق ولامعان وأسلوب شيق لا يستطيع أحد أن يقلده،فهي الضحية والفتاة الرومانسية الجميلة، والام، ووتفوقت على نفسها بالعديد من الأعمال جعلتها محفورة في أذهان جمهورها من رغم من رحيلها.



يبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير في ذكرى وفاتها محطات متميزة خلال مشوارها الفني



من هي مريم فخر الدين؟

ولدت الفنانة مريم فخر الدين في محافظة الفيوم في شهر يناير عام 1933 لأب مصري وأم مجرية.

بداية انطلاقة مريم فخر الدين على الساحة الفنية



استطاعت مريم فخر الدين ان تسحر عيون المصور عبده نصر ليصورها لمجلة شهيرة، ثم تضعها الصدفة أمام المخرج أحمد بدرخان، ليكون السبب في وضعها على أول طريق الشهرة، وتخطت أعمالها نحو 400 فيلم، جعلتها تحظى على شهرة واسعة في الوطن العربي.

مريم فخر الدين تكشف عن سر ارتباط الجمهور بأفلامها السينمائية

وكشفت مريم خلال تصريحات تلفزيونية عنسر ارتباط الجمهور بأفلامها السينمائية قائلة: "إن النجوم وقتها كانوا يهتمون بكل تفصيلة على كل المستويات، كما أن المنتجين كانوا لايبخلون على الأعمال".

شاهد رأي مريم فخر الدين بالرومانسية



وأضافت: "أنا ليس لدي طاقة لأن أحب بالطريقة التي كانت تظهر في الأفلام القديمة، وأعيش بجانب صورة حبيبي كما يفعلون".

تعرف على عدد زيجات مريم فخر الدين

تزوجت الفنانة مريم فخر الدين 4 مرات الأولى كانت من المخرج محمود ذو الفقار، الذي شاركت معه في العديد من الأفلام، ولكن بسبب الغيرة وقعت بينهما العديد من المشكلات، ولم تكمل حياتها معه وانفصلا ومعهما ابنتهما إيمان.

وبعد ثلاثة أشهر تزوجت الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه أحمد واستمر زواجهما 4 سنوات فقط، وبعدها تزوجت من السوري فهد بلان إلا أن هذه الزيجة استمرت 20 عامًا لأن أبناءها كانوا يحبونه.

وفاتها

ورحلت مريم فخر الدين عن عالمنا يوم ٣ نوفمبر من عام 2014، بمستشفى المعادي نتيجة تعرضها لجلطة دماغية، ورغم رحيلها إلا أن أعمالها مازالت محفورة في ذاكرتنا.