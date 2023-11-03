انت الان تتابع خبر أول صورة لخطيبة هيثم زينتا الجديدة والجمهور مصدوم من شدة جمالها.. "أجمل من طليقته غادة عبد الرازق" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحات فنية أن مدير التصوير هيثم زنيتا يستعد لدخول القفص الذهبي من جديد بعد انفصاله عن الفنانة غادة عبد الرازق.

هيثم زينتا اثار الجدل حول ارتباطه ونشر صور تجمعه بفتاه من خارج الوسط الفني، التي اثنى الجمهور على جمالها.

وبارك متابعو هيثم زنيتا، وأصدقاءه، لهما على خبر ارتباطه الجديد، وذلك بعد أشهر من انفصاله عن الفنانة غادة عبد الرازق التي ظهرت الفتاة اجمل منها بكثير.