نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أحمد موزه "عسكر عسكر" تتصدر التريند في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الأغنية الجديدة "عسك عسكر" ترند موقع الڤيديوهات الشهير "اليوتيوب"، والذي قام بغنائها المؤدي الشعبي أحمد موزة، واعجب بها الجمهور منذ طرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية

الفاعوري هون يابا

بشش بشش

انضباط زي العسكر (عسكر)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر

انضباط زي العسكر (أه دولة)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش)

انضباط زي العسكر (عسكر)، سوفاج منتعطّر

الخول جبناله صحن السمنة، قام فكّرها كسترد (خول)

انضباط زي المسطرة (مسطرة)، بتشوف الكشرة (كشرة)

هو بجمعة الزلام بقضّيها يتكركر (ههه)

هو حشرة بس ع اكبر، العتب ع النشأة مش ع المكبر

سايق فيها دولة بس ببكي في المخفر

متعوّد ع البوقة (بواق)، عارفين شو بوكل؟

طه مخزّقه أكثر من طابة البولينج

انضباط زي العسكر (هشش)، ع الموعد ما بنتأخّر (هه، ها)

بطلّع طقم كيوبان لينكس عليك بقعد اتفشخر (اش، حه)

ظل تذكّر، كيف بتجوبن زي البس

انت مزعج بس بتنشال بسماعتي زي الهس

انضباط زي العسكر (عسكر)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر

انضباط زي العسكر (أه دولة)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش)

انضباط زي العسكر، ع الموعد ما بتأخر (أه)

وصلت بدري ع بيتها، فهي ع التخت انبسطت (بسس)

ناس بتورجي فلوس البابا (بابا)، وفيها بس بتهت (هت)

زهقنا قد ما شفنا (ولك) على النت فلكس

براسه دوشه صالة عرس (عرس)، مخه بشتغل بس ببطء (بطء)

بعمل مية حساب لإنه ما بعمللنا فولو (ووه)

الحالة زفت بكل الطرق (طرق)، متعلقة فيي كنّي غصن (غصن)

حكي ما بوقف كنّه كبير بالعمر (أي)

(فرك، ايه)، بنكتب لإنه افكارنا بدها طرح (شو؟)

ما بنكذب، هو بسمعنا فبنطرب

بس مع حاله (ياه)، بسمع حاله فبنطرش

ما بننطرش (إيه، إيه)، بنهد ألعابهم ليجو بنص الأرض

زي العكسر انضباط، الشب قلي تفضّل أهلًا (هلا)

جاب معالق على السفرة وهو عامل منسف

قلي مالك عم تتفلسف؟ (ها؟) قلتله سنحك (أي)

واصل لكثير ناس أنا دكتور في البلقا

انضباط زي العسكر (زي العسكر)، زي العسكر (ايه)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (نتحزّر)

انضباط زي العسكر (زي، أه دولة)، زي العسكر (زي العسكر)

نحدّد لما نسدّد (إيه)، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش)

انضباط زي العسكر (عسكر)، زي العسكر (عسكر، ياه)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر

انضباط زي العسكر (إيه، أه دولة)، زي العسكر (إيه)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش)



اخر اعمال المؤدي أحمد موزة



ومن جانب آخر، طرح مطرب المهرجانات الشعبية أحمد موزه السلطان، كليب لأغنية “انا من يومي خفاش”، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وحصد الكليب على نسبة مشاهده عالية، وجاء الكليب غناء أحمد موزة السلطان، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر



كلمات الأغنية



“ام سورى بليز اصل المود فى اللذيذ وانا دايما بحب ابقا رايق عايشها بخيالى مبشغلش بإلى ماتولع ماتقلب حرايق.. مانا اصلى بصراحه معنديش مساحه انى ازعل وافكر واتدايق دوايا وعلاجى.. فى راحة مزاجى فى حالة انبساطى وانا فايق مطنش موقع مكبر مسقع وبضحك والعلع والدنيا جميله.. مفخم عليا وصارف شويه بنظرة عنيا بجيب التقيله انا من يومى خفاش كلو بيهدا وانا مابهداش جيت مع كلو وكلو مجاش انا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الان ماشفتش واحد يتقارن بيا فى ريتش تفوت الف سنه انا زى مانا مابتروحش خالص عليا بغيب عادى غيبتى وبرجع بهيبتى بعفر عليكم شويه.. مسيطر وعالى وسلطان مجالى كبيركم دا كان فانز ليا بتتحدى مين.. حبيبى انت مين عشان يوم اقارنك بيا مطرشم وجاحد انا اتنين فى واحد وطول عمرى جامد ويشهد زمانى.. محدش فى جيلى عارف يوم يجيلى ماشفتش بديلى ماليش نسخه تانى انا من يومى خفاش كلو بيهدا وانا مابهداش جيت مع كلو وكلو مجاش انا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الان ماشفتش واحد يتقارن بيا فى ريتش جمعلى افكارك وانا فى انتظارك اشوفلك ياوحش الجديد ماتبقاش مزور اجتهد وطور وجدد وبطل تقليد.. قديمى جديدك واخد نص صيطك منين انت عارف اكيد نصيحه منى ليك.. بلاش تبقا فيك وورينى بقا تجديد.. ماتنساش يا مان انا بتاع زمان ايه يابتوع الأن هتروحو فين.. سايبكو بهوايا دى كل الحكايه عشان فى النهايه بديكو ع العين انا من يومى خفاش كلو بيهدا وانا مابهداش جيت مع كلو وكلو مجاش انا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الان ماشفتش واحد يتقارن بيا فى ريتش”.