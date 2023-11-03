تعرف على كلمات أغنية "عسكر عسكر" لـ أحمد موزه

أحمد جودة - القاهرة - اغنية عسكر عسكر



استطاع المؤدي الشعبي أحمد موزة تصدر ترند موقع الڤيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وذلك بسبب أغنيته الجديدة "عسكر عسكر" التي نالت على إعجاب الكثير من جمهوره.

وتقول كلمات الأغنية



الفاعوري هون يابا

بشش بشش

انضباط زي العسكر (عسكر)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر

انضباط زي العسكر (أه دولة)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش)

انضباط زي العسكر (عسكر)، سوفاج منتعطّر

الخول جبناله صحن السمنة، قام فكّرها كسترد (خول)

انضباط زي المسطرة (مسطرة)، بتشوف الكشرة (كشرة)

هو بجمعة الزلام بقضّيها يتكركر (ههه)

هو حشرة بس ع اكبر، العتب ع النشأة مش ع المكبر

سايق فيها دولة بس ببكي في المخفر

متعوّد ع البوقة (بواق)، عارفين شو بوكل؟

طه مخزّقه أكثر من طابة البولينج

انضباط زي العسكر (هشش)، ع الموعد ما بنتأخّر (هه، ها)

بطلّع طقم كيوبان لينكس عليك بقعد اتفشخر (اش، حه)

ظل تذكّر، كيف بتجوبن زي البس

انت مزعج بس بتنشال بسماعتي زي الهس

انضباط زي العسكر (عسكر)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر

انضباط زي العسكر (أه دولة)، زي العسكر (عسكر)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش)

انضباط زي العسكر، ع الموعد ما بتأخر (أه)

وصلت بدري ع بيتها، فهي ع التخت انبسطت (بسس)

ناس بتورجي فلوس البابا (بابا)، وفيها بس بتهت (هت)

زهقنا قد ما شفنا (ولك) على النت فلكس

براسه دوشه صالة عرس (عرس)، مخه بشتغل بس ببطء (بطء)

بعمل مية حساب لإنه ما بعمللنا فولو (ووه)

الحالة زفت بكل الطرق (طرق)، متعلقة فيي كنّي غصن (غصن)

حكي ما بوقف كنّه كبير بالعمر (أي)

(فرك، ايه)، بنكتب لإنه افكارنا بدها طرح (شو؟)

ما بنكذب، هو بسمعنا فبنطرب

بس مع حاله (ياه)، بسمع حاله فبنطرش

ما بننطرش (إيه، إيه)، بنهد ألعابهم ليجو بنص الأرض

زي العكسر انضباط، الشب قلي تفضّل أهلًا (هلا)

جاب معالق على السفرة وهو عامل منسف

قلي مالك عم تتفلسف؟ (ها؟) قلتله سنحك (أي)

واصل لكثير ناس أنا دكتور في البلقا

انضباط زي العسكر (زي العسكر)، زي العسكر (ايه)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (نتحزّر)

انضباط زي العسكر (زي، أه دولة)، زي العسكر (زي العسكر)

نحدّد لما نسدّد (إيه)، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش)

انضباط زي العسكر (عسكر)، زي العسكر (عسكر، ياه)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر

انضباط زي العسكر (إيه، أه دولة)، زي العسكر (إيه)

نحدّد لما نسدّد، احنا ما بنقعد نتحزّر (بشش بشش).