نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موصلتش لحاجة.. مصطفى النسر يتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الرابر الشاب مصطفي النسر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " وذلك بعد طرحه تراك "موصلتش لحاجة ".

وحصد الرابر الشاب مصطفي النسر عدد كبير من المشاهدات منذ طرحه للتراك حتي الآن وبلغ إجمالي المشاهدات 780 ألف.

مصطفي النسر

مصطفي النسر في صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "

ويعد تراك" موصلتش لحاجة" ليس الأولي لمصطفى النسر في حصوله على الصدارة في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "، فتصدر أيضًا بأغنية أخويا فلسطيني والذي قام بطرحها تضامنًا مع الأحداث الجارية في فلسطين.

مصطفي النسر

وجدير بالذكر أن تراك "موصلتش لحاجة " يبدأ ببعض كلمات الأغنية الأساسية للفنان محمد محي.

كلمات تراك موصلتش لحاجة لـ مصطفي النسر

إتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت

بقيت بهد اللي بيتبني

مفرقش معايا مين حبني

خلاص ضحيت بوش الطيبة

اللي خلي ناس في ظهري تسبني

مبقتش الدنيا تهمني

خانة الخساير عمالة تتملي

مبقتش اصدق اي حد

يمثل إنه كان بيحنلي

وانا مش مضطر ابقى معاهم

وسبت كل الناس بهواهم

ولغيت باند كان اسمه تفاهم

انا لما لقيت المادة تلفاهم

من جوايا حاجة مش حساهم

بتقولي الاحسن تنساهم

عشان لقيت ان هما مكفاهمش

اني اعيش مكسور وياهم

وعشت حبة في الدنيا مأذي

شفت حاجات ملهاش اي تفسير

واتعشمت في ناس بتمثل

فانا مش هقدر تاني غير نفسي

والضرب بردوا مش بينسي

ودروس الدنيا غاوية تقسي

وتحس الاخ بيتمزج

لما يشوف اخوه في ضيقة متأزم

ولما شلت المسؤولية

بردوا الناس بتبص ليا

عشان كده مبقتش اهتم

برأي الناس بهتم باللي فيا

بقينا من الخنقة الحالة منهية

والصحة مش اللي هيا

وانا قاعد اتفرج من برة

عشان فاضل المباراة النهائية

كلها مع الوقت بتبان

وبيتقلع الوش الغلبان

وبيترد اللي انتا مقدمه

بحاجات تاني مكتش في الحسبان

ساعات بحس الدنيا سباق

والمفروض اني اكون فيه كسبان

مش شرط بجهدي بالذكاء

والفكرة اني عندي الف سؤال

هو احنا ليه في الماضي بنفكر

والشرب لينا دا حل مؤقت

والحب في الزمان دا معقد

والصحبة غاوية بس تعطل

والغدر عالكل بيمطر

ولسة ياما هنشوف منها اكتر

فعملت اللي عليا مع الكل

ومعوزتش غير اني اتقدر

مهتمتش باللي باعني

صحبة المصالح دي لا تعني

وانا عارف إنه ا مش دايمة لحد

اللي اتخلى مسيره يرجعلي

وياريت حد فيها كان نفعني

لما الاكتئاب دفعني

ملقتش حد يسمعلي

ولا حد كان خايف على زعلي

رجعت للصفر

من مكان ما بدأت

فبقيت بهد اللي بيتبني

مفرقش معايا مين حبني

خلاص ضحيت بوش الطيبة

اللي خلى ناس في ظهري تسبني

مبقتش الدنيا تهمني

خانة الخساير عمالة تتملي

مبقتش اصدق اي حد

يمثل إنه كان بيحنلي.