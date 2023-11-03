نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبريت "راجعين" يتصدر تريند اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر أوبريت "راجعين" ترند موقع الڤيديوهات الشهير "اليوتيوب"، ومنذ طرحه حقق نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونال هذا التراك على إعجاب الكثير من الجمهور المصري والعربي عبر العالم.

شارك في هذا الأوبريت 25 فنانًا من الوطن العربى، ومنهم:وهم: سيف الصفدي، دانا صلاح، غالية شاكر، عفروتو، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، أمير عيد، بالطي، وسام قطب، دينا الوديدي، بطاينة، عمر رمال، يونغ، رندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، زين، مروان موسى، مروان بابلو، ودافنشي.

«فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر..

طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب..

وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين..

ما نسينا وباللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني، تبلينا وراح اللي مواسينا وشكون اللي بينا

كل يوم بحكولي صبري سلاحي وآخر صبري الموت، والكل شايف بس لا مش فارق صوتي حياة وأنا واقف وحدي العالم ضدي وأنا بخشاه، سلبوني روحي حتى الأرض تعيش..

مفتاح البيت في قلبي وأنا راجع وبإيدي ولدي لو كل العالم كان ضدي أنا راجع يا بلادي راجع..

وين حكام العرب وين القادة إخواتي في غزة اليوم تتعرض للإبادة، هم كلمتين إما النصر إما الشهادة، فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وين الأمة العربية حان الوقت لنثور..

كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان، كل الدنيا بلادي من قديم الزمان، الفروق بينا حدود كلام على الورق مكتوب، والمكتوب أصبح قيود تمنعني أشوف بلادي..

قتلوني وهجروني والحجر بإيدي سلاحي متلتم أبيض وأسود كوفيتي هي سر نجاحي، مفتاحي بإيدي شايل..

مفتاح البيت في قلبي وأنا راجع وبإيدي ولدي لو كل العالم كان ضدي أنا راجع يا بلادي راجع..

إلهي رفعت يدي إليك بأن تفك قلبي وهمي وأنت المستجيب..

بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد، أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي، احتلالي عدواني موت طفلي وأجدادي، تسألني مين إرهابي وجاي أقولك مين بادي..

سوري إني مش من أوكرانيا، سوري إن بشرتي مش بيضا، سوري لأولادي إني جبتكم على دنيا مش عادلة..



لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم.. لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم.. لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم.