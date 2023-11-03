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بعد نجاح أخويا فلسطيني.. مصطفي النسر في صدارة اليوتيوب بـ "موصلتش لحاجة"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح أخويا فلسطيني.. مصطفي النسر في صدارة اليوتيوب بـ "موصلتش لحاجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الرابر الشاب مصطفي النسر صدارة موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " وذلك بعد طرحه تراك "موصلتش لحاجة ".

وحقق الرابر الشاب مصطفي النسر عدد كبير من المشاهدات منذ طرحه للتراك حتي الآن وبلغ إجمالي المشاهدات 780 ألف.

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مصطفي النسر 

كلمات تراك موصلتش لحاجة


إتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت
بقيت بهد اللي بيتبني
مفرقش معايا مين حبني
خلاص ضحيت بوش الطيبة
اللي خلي ناس في ظهري تسبني

مبقتش الدنيا تهمني
خانة الخساير عمالة تتملي
مبقتش اصدق اي حد
يمثل إنه كان بيحنلي
وانا مش مضطر ابقى معاهم
وسبت كل الناس بهواهم
ولغيت باند كان اسمه تفاهم
انا لما لقيت المادة تلفاهم

من جوايا حاجة مش حساهم
بتقولي الاحسن تنساهم
عشان لقيت ان هما مكفاهمش
اني اعيش مكسور وياهم

وعشت حبة في الدنيا مأذي
شفت حاجات ملهاش اي تفسير
واتعشمت في ناس بتمثل
فانا مش هقدر تاني غير نفسي

والضرب بردوا مش بينسي
ودروس الدنيا غاوية تقسي
وتحس الاخ بيتمزج
لما يشوف اخوه في ضيقة متأزم

ولما شلت المسؤولية
بردوا الناس بتبص ليا
عشان كده مبقتش اهتم
برأي الناس بهتم باللي فيا

بقينا من الخنقة الحالة منهية
والصحة مش اللي هيا
وانا قاعد اتفرج من برة
عشان فاضل المباراة النهائية

كلها مع الوقت بتبان
وبيتقلع الوش الغلبان
وبيترد اللي انتا مقدمه
بحاجات تاني مكتش في الحسبان

ساعات بحس الدنيا سباق
والمفروض اني اكون فيه كسبان
مش شرط بجهدي بالذكاء
والفكرة اني عندي الف سؤال

هو احنا ليه في الماضي بنفكر
والشرب لينا دا حل مؤقت
والحب في الزمان دا معقد
والصحبة غاوية بس تعطل

والغدر عالكل بيمطر
ولسة ياما هنشوف منها اكتر
فعملت اللي عليا مع الكل
ومعوزتش غير اني اتقدر

مهتمتش باللي باعني
صحبة المصالح دي لا تعني
وانا عارف إنه ا مش دايمة لحد
اللي اتخلى مسيره يرجعلي

وياريت حد فيها كان نفعني
لما الاكتئاب دفعني
ملقتش حد يسمعلي
ولا حد كان خايف على زعلي

رجعت للصفر
من مكان ما بدأت

فبقيت بهد اللي بيتبني
مفرقش معايا مين حبني
خلاص ضحيت بوش الطيبة
اللي خلى ناس في ظهري تسبني

مبقتش الدنيا تهمني
خانة الخساير عمالة تتملي
مبقتش اصدق اي حد
يمثل إنه كان بيحنلي.

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مصطفي النسر 

مصطفي النسر يتصدر “تريند يوتيوب”

ويعد تراك" موصلتش لحاجة" ليس الأولي لمصطفى النسر في حصوله على الصدارة في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "، فتصدر أيضًا بأغنية أخويا فلسطيني والذي قام بطرحها تضامنًا مع الأحداث الجارية في فلسطين.

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أغنية أخويا فلسطيني 

كلمات أغنية أخويا فلسطيني 

انتو استهونتوا بالدم
انا اخويا فلسطيني بس مليش اي ولاد عم
فينا رجالة متخافش الموت هنا مبنندمش
يوم 7 في تل كان نبذة بسيطة بس متحلمش
ان القضية تتلم

ما انا شفت بلاد متطبعة
فبنزل صوابعي الاربعة
واديهم الاوسط
على ما اوصل وش لوش بالمُدرعة

مشاهير عايشين في الصومعة
بتنسى مين اللي مطلعها
بتروح عالفلوس بسربعة
وفغزة ارواح تروح لربها

وما شفناش منكم آدمية
اطفال بتموت يوميًا
بسلاح ممنوع دوليًا
مضروب عالارض المدنية

قدام الغرب صورة عكسية
مبقاش للبشر أهمية
بس احنا امة واحدة عربية
وصدقني الجندي منا بمية

مش حرب حدود دي ابادة
وسكوت غريب مفيش له اجابة
والكيان جبان كالعادة
بيحرف التاريخ للعالم

دمنا حامي عارفين ألعابك
انت واللي دافع اتعابك
دا مش كيان دي كلاب جعانة
مفيش سلام كله هيتعادى

الكلب عاز حاجة مش بتاعتو
واللي مأكله قام باعته
واللي مأمنه ومساعده
قريب جدًا هتقوم ساعته

وساعتها الضرب مش هيساعكوا
واللي معاك هيخلف وعده
هنديكوا درس انتوا وأتباعكوا
هنا الشباب في ايديها تبلعكوا

إعلامكوا زيف في ارض واقع
والكذب شغال في المواقع
وغطوا عالحقايق بالباطل
مفيش محايدة فيه تطبيع واضح

في غزة هتلاقي مليون راجل
لو يد بيد تضاجع
على حقي مش ساكت ولا صابر
أيًا كان ايه اللي قصادي

فيه حريق جوانا مبيهبطش
من أراضينا مبنهربش
وانا لو عليا اوريكوا بطش
النسر اساسي لو بدأ الماتش

عندنا رجالة متطبطبش
يوم 6 مبسطكش
زي ما انتا فاهم مبنهزرش
لو يعني خانك ذكائك في تاتش

فيه حريق جوانا مبيهبطش
من أراضينا مبنهربش
وانا لو عليا اوريكوا بطش
النسر اساسي لو بدأ الماتش
عندنا رجالة متطبطبش
يوم 6 مبسطكش
زي ما انتا فاهم مبنهزرش
لو يعني خانك ذكائك في تاتش

انتو استهونتوا بالدم
انا اخويا فلسطيني بس مليش اي ولاد عم
فينا رجالة متخافش الموت هنا مبنندمش
يوم 7 في تل كان نبذة بسيطة بس متحلمش
ان القضية تتلم

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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