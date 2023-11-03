نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري وفاتها.. ما لا تعرفه عن جميلة الشاشة مريم فخر الدين وعلاقتها بالشيخ الشعراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذات اليوم فارقتنا جميلة الشاشة المصرية مريم فخر الدين عن عمر يناهز٨١ عامًا بعد صراع مع المرض وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني أبرز معلومات عن الفنانة القديرة الراحلة مريم فخر الدين وعلاقتها بالشيخ رحمة الله عليه محمد متولي الشعراوي.

مريم فخر الدين

حياتها الشخصية

مريم فخر الدين هي ممثلة مصرية معروفة بمسيرتها الفنية الحافلة، ذات أصول مختلطة، وُلدت في مدينة الفيوم عام 1933، وشقيقها هو الفنان يوسف فخر الدين، تلقت تعليمًا أجنبيًا منذ الصغر وحازت على البكالوريا من المدرسة الألمانية. بدأت مسارها الفني بشكل مصادف بعد فوزها في مسابقة أجمل وجه من قبل مجلة إيماج الفرنسية.

مريم فخر الدين وشقيقها يوسف فخر الدين

ديانتها

مريم فخر الدين نموذج نادر للتنوع الثقافي والدياني. وُلدت لوالدين بخلفيات دينية وثقافية مختلفة؛ والدها مصري مسلم وأمها مجرية مسيحية. عاشت فترة من حياتها مزدوجة الديانة، حيث سُجلت باسم مارى فخرى في المدرسة ودرست التقاليد المسيحية وأديت صلوات المسيحية، ولكن عندما اكتشف والدها الأمر، قام بإخبار المدرسة بديانتها المسلمة.

كانت تعترف بأنها لم تكن تعرف كيف تؤدي الصلاة لفترة طويلة من حياتها. لذا، لجأت إلى الفنانة شادية لتعلم طريقة أداء الصلاة، وساعدها في ذلك الشيخ رحمة الله عليه محمد متولي الشعراوي. بدأت بقراءة الفاتحة في الصلاة وتعلمت تدريجيًا طقوس الصلاة.

شادية و مريم فخر الدين

أصدقائها في الوسط الفني

كانت لدي النجمة مريم فخر الدين علاقة قوية مع النجمة شادية وشقيقتيها، وكانت هذه العلاقة تعود إلى سنوات الشباب، تصف مريم هذه العلاقة بأنها تنتمي إلى أسرة شادية وأصبحت جزءًا من حياتهم. شادية كانت من أعظم داعمي مريم في فترة تعلمها الصلاة وتوجيهها في هذا الجانب الديني.