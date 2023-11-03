انت الان تتابع خبر بعد انتهاء شهور العدة.. خطوبة الفنانة بسمة بوسيل من فنان شاب يحرق قلب تامر حسني.. العريس مفاجأة كبيرة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انقضاء فترة أشهرة العدة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نبأ خطوبة الفنانة بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني من فنان شاب.

.وتداول كثيرون صور للفنانة بسمة بوسيل بجانب فنان شاب، مشيرين انه خطيبها الجديد، الأمر الذي صدم الجمهور متسائلين عن صحته.واتضح أن هه الأنباء إشاعة لا أساس لها من الصحة

مزاعم الزواج، كان الفنان صويص قد نفاها في وقت سابق حيث قال: بسمة بوسيل صديقة مقربة إلى قلبي ونرتاح لبعضنا البعض كالأخوة لا أقل ولا أكثر،وما كان ينشر خلال بثّ اليوميات في الأكاديمية ما كانت إلا أقاويل وفبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، فلو أحببت خلال هذه الفترة بسمة بوسيل لكنت كأي شاب شريف تزوجتها فوراً بعد تخرجنا من الأكاديمية بحفل زفاف كبير على الملأ.وعن عقد الزواج الذي انتشر مؤخرا، قال صويص: "أؤكد وأقسم بالله العظيم أن وثيقة زواجي ببسمة بوسيل مزورة لا أساس لها من الصحة إطلاقاً مع أن إسم والدي واسم والدتي صحيحان بها،

ويمكن لأي كان تزويرها لأن أسماء أهالينا عرفت خلال بثّ برنامج حلقات "ستار أكاديمي" على قناة الفضائية اللبنانية لكن تاريخ ميلادي كان خاطئاً وغير صحيح،ولو لم أكن متأكداً من نفسي لشككت بأنني تزوجتها فعلاً لشدة ما ظهر عقد الزواج متقناً للغاية".