مدحت العدل يكشف عن تأجيل النسخة الثانية أوبريت "الحلم العربي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الكاتب مدحت العدل عن تأجيل أوبريت العلم الحلم، الذي كان من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بسبب الأحداث التي تحدث في غزة، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، وهو النسخة الثانية الأوبريت الشهير الذي صدر عام 1998.

أسباب تأجيل أوبريت الحلم العربي:

لكن قال العدل خلال تصريحات تلفزيونية أن الأوبريت تم تأجيله، بعد أن تم الإتفاق مع عدد من النجوم أبرزهم مدحت العدل، يسرا، ليلي علوي، وأوضح أن التأجيل جاء من قبل دار الأوبرا المصرية.

وأنه تم تبليغه بذلك خلال حضوره لمهرجان الشارقة،مؤكدًا أنه كان في مخططاته، أن يوم عرض الأوبريت لن يقتصر فقط على غنائه، بل سيجمعون تبرعات من أجل مساعدة أهالي غزة من خلال فتح حساب بنكي من أجلهم، إلى جانب التبرع بالدم لهم أيضًا، بالإضافة إلى وجود قناة عربية تبث ذلك الأوبريت.

شارك في النسخة الأولى من الأوبريت النجوم وليد توفيق، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، يسرا، ليلي علوى، الراحلة هدى سلطان، أحمد السقا، أحمد زاهر، حلمي بكر، مدحت العدل، طارق العريان، نبيل شعيل، احلام، غادة رجب، وغيرهم، واشتهر هذا الأوبريت عام 2000 تحديدًا وقت إنتفاضة الأقصى الثانية، وتم طرحه على اكثر من دولة عربية مرارًا وتكرارا.

أعمال قادمة لـ مدحت العدل:

وفي سياق آخر كشف الكاتب مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء الإمارات" عن خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل 15 حلقة للنجم يحيي الفخراني ويتم عرضه في رمضان 2024، كما كشف أنه يبحث عن مشروع ضخم لعودة النجمة شيريهان.

آخر أعمال مدحت العدل:

ويذكر أن آخر أعمال مدحت العدل هو فيلم "عالزيرو"، الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحًا كبيرًا، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي أكشن حول العديد من القضايا، ولعل أهمها قضية تجارة الأعضاء، وتصدر الفيلم شباك التذاكر لمدة طويلة في سباق الأفلام.