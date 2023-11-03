نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تضامنه مع فلسطين.. أحمد مكي يروي قصة أكلت يوم أُكل الثور الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان احمد مكي خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» عن أحداث فلسطين وما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف وقتل للأطفال الأبرياء والسيدات في قطاع غزة، موكدا أن ما يحدث للفلسطينين خلال هذه الفترة والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ما هو إلا بداية النهاية، هناك كثير من الأيات القرانية تؤكد حديثه وأن النصر قريبا من عند الله، مستشهدا ببعض الايات القرأنية مؤكدا أن هذا التوقيت حساس للغاية ويجب على الجميع أن يلتفت إلى هذا الأمر، مشيرا أن مخطط اسرائيل واضح وصريح وهو تفكيك ثلاث دول على رأسهم مصر، وأن هذا لا يحدث مما وضعوا فى خطط، مشيرا إلى نهاية اسرائيل أقتربت قائلا: الحركة اللى بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال.

أحمد مكي يروي قصة أكلت يوم أُكل الثور الأبيض



وروي مكي قصة أثرت فيه، قائلا:«فيه قصة كانت مأثرة في نفسيتي جدا وأنا صغير اسمها أكلت يوم أُكل الثور الأبيض بتحكي الواقع بالملي مرعبه، هو هو الواقع بتاعنا، أسد و3 تيران واحد أبيض وواحد أسود وواحد أحمر، الأسد حب ياكلهم ومش عارف أن اتحادهم في قوة، راح للبني والأسود قال لهم الأبيض ملفت بيلفت نظر الأعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش سيبهولي أكله ويكون المرعى ليكم مفتوحه، وورزقكم يزيد وفعلا عملوا صفقة والأسد كله، وبعدها راح للبني وقال له إحنا لونا زي بعض والأسود مختلف سيبهولي وكذا وكذا، وعمل نفس الموقف، لحد ما يوم جاع وراح للبني البني في لحظتها فهم وقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض عايز اقولكم على حاجة أن الأحبار اللي عندهم اللي مذكرين التوراة عارفين جدا أن الحركة اللي بيعلموها الصهاينة دي بداية الزوال، ده وعد الله وان وعد الله حق وعمره ما يخلف بميعاد أبدا إحنا لازم ناخد بالأسباب دلوقتي لان الوقت حساس ياتاخد طريق الله ياتاخد طريق الشيطان ليه بقول الشيطان لان الصهاينة هم جيش الشيطان واللي مش فاهم يدور ويبحث، ودي الحقيقة والله إني بلغت الله فاشهد».

أحدث أعمال احمد مكي

ويذكر ان المخرج والمنتج ماجد الهواري قد كشف تفاصيل مسرحية جديدة يقوم بالتحضير لها، من بطولة الفنان أحمد مكي، قائلا: إنه من المقرر أن يتعاون مع أحمد مكي فى عمل مسرحي جديد يحمل اسم مؤقت “ صاحب السعادة ”، وسوف يتم عرضها فى مصر بجانب الدول العربية، كما شارك مؤخرا في مسلسل الكبير أو ي الجزء السابع، الذي عرض في رمضان الماضي ضمن سلسلة العمل الناجحة، وشاركه البطولة كلا من رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، ومجموعة من نجوم الشرف والإعلاميين ونجوم الكرة، كما يستعد مكي لبدء التحضيرات للجزء الثامن لخوض به السباق الرمضاني.