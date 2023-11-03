نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تضامنه مع فلسطين وتصدره التريند.. تعرف على أحدث أعمال أحمد مكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم احمد مكي محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما

أعلن تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، موكدا أن ما يحدث للفلسطينين خلال هذه الفترة والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ما هو إلا بداية النهاية، هناك كثير من الأيات القرانية تؤكد حديثه وأن النصر قريبا من عند الله، مستشهدا ببعض الايات القرأنية مؤكدا أن هذا التوقيت حساس للغاية ويجب على الجميع أن يلتفت إلى هذا الأمر، مشيرا أن مخطط اسرائيل واضح وصريح وهو تفكيك ثلاث دول على رأسهم مصر، وأن هذا لا يحدث مما وضعوا فى خطط، مشيرا إلى نهاية اسرائيل أقتربت.

وفي السطور التالية يكشف لكم دوت الخليج الفني أحدث أعمال أحمد مكي..



أحدث أعمال أحمد مكي

كشف المخرج والمنتج ماجد الهواري تفاصيل مسرحية جديدة يقوم بالتحضير لها، من بطولة الفنان أحمد مكي، قائلا: إنه من المقرر أن يتعاون مع أحمد مكي فى عمل مسرحي جديد يحمل اسم مؤقت “ صاحب السعادة ”، وسوف يتم عرضها فى مصر بجانب الدول العربية، ومن المقرر تقديمها عبر مسرح كايرو شو، حيث تجرى حاليا الترتيبات النهائية قبل انطلاق البروفات، كما ان مكي تعاقد على فيلم جديد من إنتاج الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا.

أغنية دعائية لإحدى شركات الاتصالات

كما تعاون أحمد مكي، مع مطرب الراب ويجز مؤخرًا، في أغنية دعائية لإحدى شركات الاتصالات، ونجحت الأغنية في تحقيق نجاح كبير، حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت مشاهدات وصلت إلى 34 مليون مشاهدة.

الكبير اوى الجزء الثامن

وأيضا يجهز مكي لمسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، العمل سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة بطريقة أحمد مكي في الكبير أو ي، حيث يجهز لحلقات مميزة تليق بمستوى العمل الذي أحدث نجاحًا كبيرًا لسنوات عديدة، وصوَّر المخرج أحمد الجندي، عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال الفنان أحمد مكي

ويذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد مكي هي مسلسل الكبير أوي 7، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، إذ تصدرت معظم مشاهده «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركه البطولة كلا من رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، ومجموعة من نجوم الشرف والإعلاميين ونجوم الكرة، كما يستعد مكي لبدء التحضيرات للجزء الثامن لخوض به السباق الرمضاني.