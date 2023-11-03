نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. من هو أحمد مكي وأبرز أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم احمد مكي محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما

أعلن تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، موكدا أن ما يحدث للفلسطينين خلال هذه الفترة والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ما هو إلا بداية النهاية، هناك كثير من الأيات القرانية تؤكد حديثه وأن النصر قريبا من عند الله، مستشهدا ببعض الايات القرأنية.

من هو احمد مكي؟



ولد الفنان أحمد مكي في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي الطالبية، وهو الأخ الأصغر للفنانة إيناس مكي، بدأ نقطة انطلاق مكي الفنية بعد تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة من بينها ياباني أصلي وفيلم تيتو مع أحمد السقا، ثم قام بإخراج أول فيلم سينمائي له وهو الحاسة السابعة والذي شارك في تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوي،ثم قام بتقديم سيت كوم تامر وشوقية ثم بعد ذلك فيلم مرجان أحمد مرجان بطولة الزعيم عادل امام، فيلم لا تراجع ولا إستسلام، ومسلسل الكبير أوي الذي استمر بأجزائه، ولم يكتفى نجاحه بالمسلسلات والأفلام فقط بل تعددت مواهبه نحو الأغاني والتأليف والإخراج.

أبرز أعمال أحمد مكي



مسلسلات احمد مكي: مسلسل العظيم أوي 5 (2015)، مسلسل العظيم أوي 4 (2014)، مسلسل العظيم أوي 3 (2013)، مسلسل العظيم أوي 2 (2011)، مسلسل العظيم أوي (2010)

اما دوره في الإخراج: مسلسل لحظات حرجة (2007)، الحاسة السابعة (2005)، ياباني أصلي [فيلم قصير] (1998)

اشتهر أحمد مكي بتقديم أغاني راب وله العديد من الأعمال الشهيرة: جدعان وطيبين «أغنية لفيلم اتش دبور» 2006، الحلم لفيلم “لا تراجع لا استسلام” 2008

الديك 2008، فوقوا «لتهدئة الأحداث التي عقبت مباراة مصر والجزائر» 2009، جدد رمضانك 2011، دور بنفسك، فيسبوكي تتر لمسلسل العظيم 2012، أيام زمان 2012، اسمع مني كلمة 2014، 25 يناير 2012، ضمير 2012، الحالة جات 2017، شكرًا 8، يا ماما 2018، آخر الشقاوة

قرن الغزال، أغلى من الياقوت 2019، وقفة ناصية زمان 2019.

آخر أعمال الفنان أحمد مكي

ويذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد مكي هي مسلسل الكبير أوي 7، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، إذ تصدرت معظم مشاهده «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركه البطولة كلا من رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، ومجموعة من نجوم الشرف والإعلاميين ونجوم الكرة، كما يستعد مكي لبدء التحضيرات للجزء الثامن لخوض به السباق الرمضاني.