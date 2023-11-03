نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية دادينا.. بهاء سلطان يكسر حاجز الـ 3 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان بهاء سلطان نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة" دادينا"، وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك منذ طرحها حتي الآن.

وكسرت أغنية "دادينا " حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوى.

بهاء سلطان

كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

ونخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا بحياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

فيها اللي قل واستغل

واللي باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شُفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

خلينا مع الغلابه

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا.

أغنية دادينا لـ بهاء سلطان

بهاء سلطان يتضامن مع الشعب الفلسطيني

وفي سياق آخر،قد أعلن الفنان بهاء سلطان عن تأجيل حفله بالكويت، الذى كان من المقرر إقامته يوم 13 أكتوبر الماضى فى الكويت، تضامنًا مع الشعب الفلسطينى.

ونشر بهاء سلطان عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة بوستر الحفل وعلق عليها: «تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق وحدادًا على أرواح الشهداء.. تم تأجيل حفل الفنان بهاء سلطان فى دولة الكويت اليوم لحين إشعار آخر.. اللهم آمن روعتهم واحفظهم وارزقهم الأمن والأمان يا رب. رحم الله الشهداء».

