لن تصدق من هو صاحب الجملة الشهيرة “عظمة على عظمة يا ست” أمام كوكب الشرق ام كلثوم.. المفاجأة بقصته؟

اقترنت عبارة “عَظَمة على عَظَمة يا ست” برجلٍ يُدعى سعيد الطحان أحد أعيان طنطا، فقد كان الطحان تاجراً مشهوراً ومعروفاً بامتلاكه عدداً كبيراً من المزارع والمطاحن والمصانع، ورغم انشغاله الشديد بعمله إلا أنه لم يكن يفوِّت حفلات أمّ كلثوم، بل وكان يسافر خلفها أينما ذهبت. فقد قيل بأنه سافر خصيصاً إلى باريس بغية حضور أحدى حفلاتها، وكذلك تبعها إلى بنغازي في ليبيا وغيرها من الدول وللسبب نفسه.عُرِفَ عن سعيد الطحان هوَسه الشديد بأمّ كلثوم. هذا الهوَس أودى به في النهاية إلى حافّة الإفلاس والمرض.

غدا سعيد الطحان مشهوراً حتى خلع عليه المصريون ألقاب عدَّة منها “مجنون سوما” و” متيَّم كوكب الشرق” و”مهووس أمّ كلثوم”. وكان الطحان اعتاد حضور حفلات أمّ كلثوم منذ أن كانت ما تزال صغيرة وكان هو شاباً في العام 1935، كما اعتاد على اصطحاب عائلته لحضور حفل أول خميس من كل شهر.

وكان الطحان يحرص على الجلوس في الصفوف الأولى ليكون قبالة أمّ كلثوم مباشرة، مُشيداً بأدائها ومُطلقاً عبارته الشهيرة “عَظَمة على عَظَمة يا ست” كلما أطربته أمّ كلثوم التي اعتادت حضوره، وكذلك الجمهور الذي صار يبحث عنه في كل حفل لأمّ كلثوم ويسألون عن غيابه.

أما أمّ كلثوم فكانت تستجيب لنداء الطحان كلما طلب منها تكرار “الكوبليه” مُستخدِماً عبارته الشهيرة الأخرى “تاني والنبي يا ست أنا جايلك من طنطا”.