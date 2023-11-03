نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعم مكي لـ فلسطين.. ما مصير الكبير اوى الجزء الثامن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم النجم احمد مكي الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، موكدا أن ما يحدث للفلسطينين خلال هذه الفترة والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ما هو إلا بداية النهاية، هناك كثير من الأيات القرانية تؤكد حديثه وأن النصر قريبا من عند الله، مستشهدا ببعض الايات القرأنية.

مصير الكبير اوى الجزء الثامن

بدأ الفنان أحمد مكي، أول أمس الثلاثاء، تصوير أولى مشاهد مسلسله «الكبير أوي 8»، تمهيدا للمشاركة في الماراثون الرمضاني القادم 2024، حيث بدأ تصوير عدة مشاهد في الديكور الأساسى للعمل، ومن المقرر أن ينتقل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل الكبير اوى

يضم المسلسل في بطولته، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وعُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، مسلسل «الكبير أوي»، الجزء السابع، ودارت أحداثه بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

مسيرة احمد مكي الفنية

بدأت نقطة انطلاق مكي الفنية بعد تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة من بينها ياباني أصلي وفيلم تيتو مع أحمد السقا، ثم قام بإخراج أول فيلم سينمائي له وهو الحاسة السابعة والذي شارك في تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوي،ثم قام بتقديم سيت كوم تامر وشوقية ثم بعد ذلك فيلم مرجان أحمد مرجان بطولة الزعيم عادل امام، فيلم لا تراجع ولا إستسلام، ومسلسل الكبير أوي الذي استمر بأجزائه، ولم يكتفى نجاحه بالمسلسلات والأفلام فقط بل تعددت مواهبه نحو الأغاني والتأليف والإخراج.