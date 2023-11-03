نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيلها.. تعرف على أصعب محطات حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذات اليوم فارقتنا جميلة الشاشة المصرية مريم فخر الدين عن عمر يناهز٨١ عامًا بعد صراع مع المرض وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني أصعب محطات في حياة مريم فخر الدين.

مريم فخر الدين

أزواج مريم فخر الدين

و كانت أصعب محطات حياتها هي أزواج، عاشت مريم فخر الدين تجارب زواجية معقدة وصعبة، والتي انتهت بالطلاق في كثير من الأحيان.

مريم فخر الدين عاشت علاقة زواج أولى مع المخرج محمود ذو الفقار استمرت لمدة 8 سنوات. خلال هذه الفترة، تعرضت للعديد من المشكلات والإهانات وحتى الضرب من زوجها. وصل الأمر إلى درجة أنها كانت تخفي أموالها حتى لا يستولي عليها، وكانت تجمع أموالًا بهدف الهروب والابتعاد عن هذه العلاقة السامة. في النهاية، انتقلت إلى شقة في نفس العمارة وقررت الانفصال عن زوجها بعد طلاق نهائي.

مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

بعد ذلك، تزوجت مريم فخر الدين للمرة الثانية من الفنان السوري فهد بلان، لكن هذا الزواج انتهى أيضًا بالطلاق.

مريم فخر الدين وفهد بلان

زواجها الأخير كان من الفنان شريف الفضالي.