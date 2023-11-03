نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعم مكي لـ فلسطين.. كل ما تريد معرفته عن الكبير اوى الجزء الثامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم النجم احمد مكي الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، تصدر مكي محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، موكدا أن ما يحدث للفلسطينين خلال هذه الفترة والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ما هو إلا بداية النهاية، هناك كثير من الأيات القرانية تؤكد حديثه وأن النصر قريبا من عند الله، مستشهدا ببعض الايات القرأنية.

الكبير اوى الجزء الثامن

يتجهز احمد مكي لمسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله «الكبير أوي 8»، تمهيدا للمشاركة في الماراثون الرمضاني القادم 2024، حيث بدأ تصوير عدة مشاهد في الديكور الأساسى للعمل، ومن المقرر أن ينتقل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة.

قصة مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن

العمل سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة بطريقة أحمد مكي في الكبير أو ي، حيث يجهز لحلقات مميزة تليق بمستوى العمل الذي أحدث نجاحًا كبيرًا لسنوات عديدة، وصوَّر المخرج أحمد الجندي، عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبطال مسلسل الكبير اوى

يضم المسلسل في بطولته، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 7



حقق أحمد مكي بمسلسل الكبير أوي 7، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 نجاحًا كبيرًا، إذ تصدرت معظم مشاهده «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركه البطولة كلا من رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، ومجموعة من نجوم الشرف والإعلاميين ونجوم الكرة، كما يستعد مكي لبدء التحضيرات للجزء الثامن لخوض به السباق الرمضاني.