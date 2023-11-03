نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يعلن التبرع بإيرادات فيلم The Goat لمساعدة أهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم عمرو سعد والشركة المنتجة لفيلم "the Goat" بالتبرع بجميع إيرادات الفيلم لصالح أهالى غزة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي يحققه الفيلم حاليًا مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فاعليات مهرجان روما السينمائي، حيث يعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

تفاصيل فيلم " the Goat":

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تجد نفسها فريسة لإحدى الشركات التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد المياة في قريتها، لتقرر الفتاة الهروب إلى الصحراء لتبحث عن والدها وتتعرض خلالها الكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن صباح إخوان، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

آخر أعمال عمرو سعد:

ويذكر أن آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلا من عمرو سعد، أحمد مجدي، انوشكا، درة، وفاء عامر، محمود قابيل، محمد جمعة، نور النبوي، هند السباعي، أحمد صفوت، سيد رجب، وغيرهم من النجوم.

وتتمحور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى شعبى، حول يوسف الذى يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوى، الذي يساعده فى أن يغير هويته ويصبح إسمه مصطفى الأجهر زعيم شباب منطقة الدرب الأحمر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعى لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض عن المحيط بماضيه، التى تكشفها الأحداث المقبلة أثناء عرضها.

عمرو سعد يغيب عن دراما رمضان 2024:

كما أعلن عمرو عن غيابه عن السباق الرمضاني المقبل، وقرر تأجيل أعمال إلى رمضان 2025، وقد أعلن عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

حيث قال:" جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل رمضان 2024 إلى رمضان 2025، وجاري حاليًا التحضير لعمل ضخم يليق بكم والنجاح الكبير الذي حققناه سويا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع شركة الصباح.