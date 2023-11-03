نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بداية تصوير الجزء الثامن.. نشط الذاكرة بـ أول اجزء من الكبير اوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ابدع الفنان احمد مكي في مسلسله الكبير اوى وحقق نجاحا كبيرا، ولذلك صنع منه عدة اجزاء بلغت اعدادها 8 اجزاء ولكل جزء قصة مكمله لاحداث الجزء الذي يسبقه، وكان اخر ما تم عرضه من المسلسل هو "مسلسل الكبير أوي الجزء السابع"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2023، ويتجهز مكي حاليا للجزء الثامن من العمل لعرضه في سيزون رمضان 2024.

أبطال مسلسل الكبير اوى



يضم المسلسل في بطولته، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



الكبير اوى الجزء الأول

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم؛ أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الاربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم). يتفق الأخوان الثلاثة على إقامة انتخابات للعمودية، ويحاول كلا منها استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح.

الكبير اوى الجزء الثاني

تدور الاحداث حول اكتشف عمدة قرية المزاريطة أن والده قد تزوج من امرأة امريكية الجنسية وأنجب منها ولدين توأم أحدهما تربى في صعيد مصر وهو العمدة الحالي للقرية واﻷخر نشأ في أمريكا الذي عاد إلى بلده بحثًا عن ميراثه من والده ومنصبه كعمدة بعد وفاته.

الكبير اوى الجزء الثالث

تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول منافسة ثلاثة أشقاء (الكبير وجوني وحزلئوم) يتصارعون على ميراث والدهم. يتناول الجزء هذا الجزء من المسلسل ردود أفعال (الكبير) بعد ظهور أخ جديد له يدعى (حزلئوم)، ويكون ظهور (حزلئوم) هو بداية صراع تنافسي كبير في إطار كوميدي بين الأشقاء الثلاث (الكبير، طوني، حزلئوم) على إرث والدهم بعد وفاته، ومحاولة كل منهم السيطرة وأن يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة للفوز بالعمودية.



الكبير اوى الجزء الرابع

تستمر القصة بين الإخوة الثلاثة في إطار كوميدي حيث يسافر حزلقوم إلى السعودية ثم إلى تانزانيا فيعود إلى المزاريطة ليحاول كسب منصب العمدة خصوصا بعد إصابة الكبير بإعاقة بصرية لكن الكبير يكتشف أمره بمساعدة فزاع فيريد معاقبتهم لكن يظهر الأخ الرابع نعيم الذي قدم من السودان.

