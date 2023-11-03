نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد كسر حاجز الـ 3 مليون..تعرف على كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان بهاء سلطان نجاحًا ساحقًا بأغنية جديدة تحمل عنوان" دادينا " وتم طرحها عن طريق الفيديو كليب عبر قناته الرسمية وموقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب ".

بهاء سلطان

أغنية" دادينا" لـ بهاء سلطان

أغنية "دادينا " حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوى.

أغنية دادينا

كلمات أغنية "دادينا "

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

ونخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا بحياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

فيها اللي قل واستغل

واللي باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شُفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

خلينا مع الغلابه

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا.