نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم الجمعة شريهان تدعوا لشعب فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت النجمة الكبيرة شريهان بالدعاء لأهل فلسطين، وذلك بنشر صورة بنت ترتدي الوشاح الفلسطيني وترفع علم فلسطين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت شريهان قائلة:"سم الله الرحمن الرحيم ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ صدق الله العظيم..".

وتابعت تدعوا قائلة: "اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تربط على قلوب أهلنا في غزة وأن تمدهم بمددٍ من عندك يغنيهم عمن سواك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيئ قدير.. ".



واختتمت حديثها قائلة: "الله إسمه السلام، العدل، الحق، الْحَكَم، الْمُنْتَقِمُ هو الذي يقصم ظهور الطغاة، ويشدد العقوبة على العصاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار الكيان الصهيوني المستبد الظالم القاتل الكاذب الإرهابي".

شريهان توجه رسالة شديدة اللهجة لبايدن

وجهت النجمة شريهان رسالة شديدة اللهجة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، مؤكده إلى أنه إنسانًا غير عادل.

فقد قامت شريهان بنشر عبر تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" معلقة: "السيد الرئيس بايدن، فخامة الرئيس، أكرر أنت لست عادلًا ولا على حق، وتطبق معايير مزدوجة متى شئت وكيفما تشاء، ونتنياهو ليس فوق القانون، هذا الكيان الصهيوني أو ابنتك المدللة إسرائيلك الصهيونية إيديولوجية استعمارية عنصرية واستثنائية قادت أتباعها إلى استخدام العنف خلال حربي 1948 و1967".

وتابعت شريهان قائلة:" ولم تفعلوا ما اتفقتوا عليه وهذا أضعف الإيمان وأقل وأبسط حقوقه وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوقه.. ولم يحدث!!..، وفي أكتوبر 2023 يعيش الشعب المدني إبادة جماعية!!.. هل هذا عدل؟!".

تصريحات النجمة شيريهان عن أحداث فلسطين

أعربت الفنانة شيريهان عن استياءها الشديد لما حدث في الفترة الأخيرة للشعب الفلسطيني، وتداولت منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “ إكس ” تويتر سابقا حول القضية الفلسطينية وتعرفهم للظلم والقهر.

وقالت شيريهان:" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وتابعت حديثه: “جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الان في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول لا يستطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه!”.

وواصلت: “شاهدت كثيرًا، وقرأت كثيرًا، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ!”.

وأضافت: “ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الارضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجيه بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته أطفال، نساء وشيوخ لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وصدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}”.