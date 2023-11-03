نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند يوتيوب.. أغنية مالك ياعيون تتخطى 12 ألف مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اغنية مالك ياعيون تريند موقع الفيديوهات يوتيوب حيث احتلت المركز رقم 3 لتريند يوتيوب وهي من عناء مؤدي المهرجانات عصام صاصا وكلمات أحمد حميتو وتوزيع كيمو الديب وتخطت مشاهداتها بعد 12 ألف مشاهدة.

كلمات أغنية مالك ياعيون

ومن كلمات الأغنية: من كتر البكا على نفسي مليت الاوضه دموع

وحسبت الفرح اللي فرحتو سالب المجموع

ولقيت اني انا مفرحتش حتى ولو اسبوع

كتر خير الايام علشان سقياني المر

بس انا من حقي اختار الموت علشان مضطر

مانا مش هفضل في موج الاحزان مش شايف البر

مالك يا عيون

ليه بتبكي وتحزني عاللي يبيع وعلى اللي يخون

والدنيا دي حاطه في قلبي الف سلاح مسنون

وبقيت بمشي بكلم نفسي زيي المجنون

جرا ايه يا احزان

ما تخفي شويه عليا عشان والله تعبان

خايف من الناس وبقيت ببعد احسن ما تخان

يومي لونو بيغمق زياده خايف قلقان

الرمل جيهة ابطال

عندنا مصنع نار مع سكاكين

فيها المتسيط حمو جمال

هو يا عم ابو ياسين

ده قائد ونزيه اسمه لوحده

يشرف ملايين

في القباري

الرايس ميشو ابو العينين منو حذاري

سفاح بيصد بجسمه الطلق يابا الناري

وتشوفو تحترمه ده مش واجب لا اجباري

إلى أين انا ذاهب أو كيف تمر الايام

إلى متى سيظل القلب حزين مليان بألام

ابدو من الخارج اني بخير واني تمام

انما جوايا شعور بالوحده وبالاحباط

زعلان على طول مبفقش انا من كتر الصدمات

وبشك في نفسي بقت خايف أو ي من العلاقات

علشان بتباع

انا عمري مقضتهوش فرحه ده عذاب وضياع

بعدين بقا في الدنيا الجرحه دنيتي اوجاع

ما بنمش الليل دانا جوايا تفكير وصراع

آه من الايام

من الجرح انا واخد ميت نجمه ونشان ووسام

وبقيت مش فاكر والله ده الجرح الكام

نفسيتي بتتعب تدريجي وبقل كلام

ازاي هنساكي ومن غيرك مش قادر اعيش

عارف انك اختارتي حياتك ومحبتنيش

بس انا صورتك محفوره جوايا مفرقتنيش

انا قلبي في حبك كان مخدوع ومكنش اناني

مش قادر ينسى معا انك اصلا نسياني

دلوقتي بقيتي بعيد عني ومعا واحد تاني

البعد ده خير

علشانك جيت على نفسي انا واستحملت كتير

دلوقتي هسيب الدنيا تسير زيي ما هتسير

اللي حرقتي كان دمي مكنش يا حلوه عصير

منك لله

حاولتيني مريض نفسي بقيت كارهك يا حياة

كل اللي عملتيه معايا بقيت مش قادر انساه

وبسببك انتي بقيت حابب الموت بستناه

تعبان أو ي ياما ومش قادر حيلي بيتهد

ابنك بقا حاسس ان الدنيا في وشو بتتسد

وابويا سيبني انا من صغري ومسندنيش حد

مستحمل ظلم الناس ليا مانا من غير ضهر

بصرف عالبيت مش بعرف اشيل من قبض الشهر

لو حد سألني على ابويا عيني تنزف نهر



آخر أعمال عصام صاصا

يذكر أن آخر أعمال عصام صاصا طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم أونطة في أونطة والتي طرحها منذ ساعات عبر قناته الرسمية على اليوتيوب واحتلت التريند رقم 1.

وأغنية اونطه في اونطه لـ عصام صاصا، من كلمات محمود سوستا وتوزيع كيمو الديب.

كلمات أغنية أونطة في أونطة

ومن كلمات الأغنية: اللي فارقني نسيتو ومن حياتي لغيتو

دنتو لما مشيتو الدنيا ضحكتلي

في ناس كتير فارقوني

بس ولا شغلوني

ابقو تعالو قبلوني

لو شوفتو ف جدعنتي



راح اللي راح عادي طظ ف حياتي

مش حوار يعني يا جدعان

مش شاغل بالي غير ب روقاني

والباقي ف خانه النسيان