نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بداية تصوير الجزء الثامن.. قصص آخر ثلاث أجزاء من الكبير أوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجهز احمد مكي لمسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله «الكبير أوي 8»، تمهيدا للمشاركة في الماراثون الرمضاني القادم 2024، حيث بدأ تصوير عدة مشاهد في الديكور الأساسى للعمل، ومن المقرر أن ينتقل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة، العمل سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة بطريقة أحمد مكي في الكبير أو ي، حيث يجهز لحلقات مميزة تليق بمستوى العمل الذي أحدث نجاحًا كبيرًا لسنوات عديدة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل" الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي، دارت احداثه حول حالة الفتور التي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه بـ(مربوحة)، ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك (مربوحة) في (الكبير)، معتقدة أنه يخونها مع إمرأة أخرى، ولكن (جونى) يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة» مع محاولة (جوني) البحث عن ذاته، والعمل (لايف كوتش) بالمزاريطة.

الكبير اوى الجزء السادس

الكبير أوي الجزء السادس هو أحد أجزاء مسلسل الكبير أوي، عرض في رمضان 2022، المسلسل من إخراج أحمد الجندي (مخرج)، فكرة: أحمد مكي، سيناريو وحوار: مصطفى صقر، محمد عز الدين، بعد مرور عدة أعوام، يتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

الكبير اوى الجزء الخامس

في هذا الجزء يفاجأ (الكبير أوي) بظهور شقيق آخر لهم سوداني، يعود إلى قرية (المزاريطة) ليشارك أشقاءه الثلاثة (الكبير أوي، جوني، حزلئوم) حياتهم، حيث يقع الجميع في العديد من المفارقات الكوميدية، بالإضافة إلى دخول (جوني) السجن، فيضطر شقيقه (الكبير أوي) لإنقاذه من القضبان الحديدية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



أبطال مسلسل الكبير اوى



يضم المسلسل في بطولته، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



