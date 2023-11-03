نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كيان محتل وقح".. هكذا عبرت إليسا عن استيائها لما يحدث في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت النجمة اليسا عن استيائها الشديد لما يحدث في غزة، وذلك بنشر توتية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “اكس”.

وكتبت اليسا قائلة: "خلص الحكي لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الإجرام والوحشية اللي ع بتصير بغزة كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هل الحرب الماساوية اللي عم تقتل الآف الأبرياء الله يحكون معكم وينصركم.".

آخر أعمال النجمة إليسا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا أغنية "بتمايل على الـ Beat"، التي طرحتها منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا، تم الترويج عن الأغنية منذ فترة عبر حسابات إليسا الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كلمات الأغنية

وسط الناس وحيده

مفيش ولا حاجه جديده

عشان انت بعيد عني

فمش فارقالي ولا حاجه

وسط الناس سهرانه

لكن خايفه وزهقانه

عشان انت بعيد عني

ومشتاقه ومحتاجه

وطول الليل عيوني بتدور عليك

وسط الوشوش

ما بيناموش عيوني بعدك

يا حبيبي ما بيناموش

ده طول الليل بضحك فوش الناس

وقلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى

ولا مين زيي خسر

وبيشوفوني يحسبوني

اني برقص عالأغاني

وانا فمكان تاني معاك

يا حبيبي انا فمكان تاني

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

وفبالي وبفكر فيك

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل

مشغوله يا شاغلني عليك

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا بتمايل على الـ beat

انا قلبي مستنيك انا

وسط الناس موجوده

لكن تايهه ومخضوضه

ماليش غيرك ومن غيرك

ما تلزمنيش ولا حاجة

وسط الناس ملهيه

لكن لسه انا هي

حبيبتك اللي بتحبك

وما تغيرش ولا حاجه

وطول الليل عيوني بتدور عليك

وسط الوشوش

ما بيناموش عيوني بعدك

يا حبيبي ما بيناموش

ده طول الليل بضحك فوش الناس

وقلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى

ولا مين زيي خسر

وبيشوفوني يحسبوني

اني برقص عالأغاني

وانا فمكان تاني معاك

يا حبيبي انا فمكان تاني