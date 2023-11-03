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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كيان محتل وقح".. هكذا عبرت إليسا عن استيائها لما يحدث في غزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبرت النجمة اليسا عن استيائها الشديد لما يحدث في غزة، وذلك بنشر توتية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “اكس”.
وكتبت اليسا قائلة: "خلص الحكي لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الإجرام والوحشية اللي ع بتصير بغزة كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هل الحرب الماساوية اللي عم تقتل الآف الأبرياء الله يحكون معكم وينصركم.".
آخر أعمال النجمة إليسا
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا أغنية "بتمايل على الـ Beat"، التي طرحتها منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا، تم الترويج عن الأغنية منذ فترة عبر حسابات إليسا الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
كلمات الأغنية
وسط الناس وحيده
مفيش ولا حاجه جديده
عشان انت بعيد عني
فمش فارقالي ولا حاجه
وسط الناس سهرانه
لكن خايفه وزهقانه
عشان انت بعيد عني
ومشتاقه ومحتاجه
وطول الليل عيوني بتدور عليك
وسط الوشوش
ما بيناموش عيوني بعدك
يا حبيبي ما بيناموش
ده طول الليل بضحك فوش الناس
وقلبي بيتعصر
مين اللي فيهم زيي قاسى
ولا مين زيي خسر
وبيشوفوني يحسبوني
اني برقص عالأغاني
وانا فمكان تاني معاك
يا حبيبي انا فمكان تاني
انا بتمايل على الـ beat
انا بتمايل على الـ beat
انا بتمايل على الـ beat
وفبالي وبفكر فيك
انا بتمايل على الـ beat
انا بتمايل على الـ beat
انا بتمايل
مشغوله يا شاغلني عليك
انا بتمايل على الـ beat
انا بتمايل على الـ beat
انا بتمايل على الـ beat
انا قلبي مستنيك انا
وسط الناس موجوده
لكن تايهه ومخضوضه
ماليش غيرك ومن غيرك
ما تلزمنيش ولا حاجة
وسط الناس ملهيه
لكن لسه انا هي
حبيبتك اللي بتحبك
وما تغيرش ولا حاجه
وطول الليل عيوني بتدور عليك
وسط الوشوش
ما بيناموش عيوني بعدك
يا حبيبي ما بيناموش
ده طول الليل بضحك فوش الناس
وقلبي بيتعصر
مين اللي فيهم زيي قاسى
ولا مين زيي خسر
وبيشوفوني يحسبوني
اني برقص عالأغاني
وانا فمكان تاني معاك
يا حبيبي انا فمكان تاني