انت الان تتابع خبر سبحان الرزاق العظيم.. انكشفت ثروة الاسطوره محمد رمضان أخيراً!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بدأ الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان حياته الفنية بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم إحكي يا شهرزاد إذ أصبح رمضان معروفاً ومع الوقت من نجوم الصف الأول.

شهرة محمد رمضان وثروته المثيرة للجدل جاءت بعد أن قام الفنان ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء.وعن ثروته يؤكّد موقع "ايدولنيتوورث" المهتم برصد ثروات الفنانين إن ثروة الفنان محمد رمضان وصلت إلى أكثر من 5 ملايين دولار عام 2022 وهو مبلغ يبدو زهيداً بأملاكه إذ يمتلك محمد رمضان حوالي 17 سيارة من الطراز الفاخر.

ويمتلك رمضان سيارة لامبورجيني - طراز أفنتادور، وتبلغ قيمتها 417 ألف دولار، وسيارة رولز رويس جوست ومتوسط سعرها 300 ألف دولار.

ومن بين أحد أهم السيارات التي يمتلكها النجم محمد رمضان هي السيارة مكلارين 720 إس التي يصل سعرها إلى 300,000 دولار تقريبا.

ونشر محمد رمضان صوراً لسيارته من نوع بورشه 718 بوكستر وسعرها 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كاديلاك إسكاليد بأسعار تقريبية تبدأ من 80,000 دولار.

ويضم أسطول محمد رمضان 3 سيارات فيراري، وخلال موسم الرياض 2019 اشترى رمضان مرسيدس G-class وهي واحدة من بين 65 نسخة فقط على مستوى العالم وسعرها حوالي 368 ألف دولار، كما يمتلك رمضان سيارتين من نوع رانج روفر ويبلغ سعرها 300,000 دولار.

ورغم أن كل الجمهور يتابع صور محمد رمضان من داخل الطائرات الخاصة، لكنه كشف مؤخرا أنه لا يمتلك طائرة خاصة لكنها طائرات توفرها له شركات الإنتاج.ورغم أن كل الجمهور يتابع صور محمد رمضان من داخل الطائرات الخاصة، لكنه كشف مؤخرا أنه لا يمتلك طائرة خاصة لكنها طائرات توفرها له شركات الإنتاج.

لكن رغم كل هذا لا يتوقف رمضان عن التباهي بصوره من داخل الطائرات الخاصة، مع تعليقاته التي تقارن بين حياته اليوم وحياته قبل مع السفر العادي . مجوهرات محمد رمضان: ثروة وإكسسوارات.