بعد دعم أحمد مكي لـ فلسطين.. تعرف على عدد أجزاء الكبير اوى

القاهرة - محمد ابراهيم - ابدع الفنان احمد مكي في مسلسله الكبير اوى وحقق نجاحا كبيرا، ولذلك صنع منه عدة اجزاء بلغت اعدادها 8 اجزاء ولكل جزء قصة مكمله لاحداث الجزء الذي يسبقه، وكان اخر ما تم عرضه من المسلسل هو "مسلسل الكبير أوي الجزء السابع"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2023، ويتجهز مكي حاليا للجزء الثامن من العمل لعرضه في سيزون رمضان 2024.



الكبير اوى الجزء الثامن

يتجهز احمد مكي لمسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله «الكبير أوي 8»، تمهيدا للمشاركة في الماراثون الرمضاني القادم 2024، حيث بدأ تصوير عدة مشاهد في الديكور الأساسى للعمل، ومن المقرر أن ينتقل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة، العمل سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة بطريقة أحمد مكي في الكبير أو ي، حيث يجهز لحلقات مميزة تليق بمستوى العمل الذي أحدث نجاحًا كبيرًا لسنوات عديدة، وصوَّر المخرج أحمد الجندي، عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

وشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل" الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي، دارت احداثه حول حالة الفتور التي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه بـ(مربوحة)، ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك (مربوحة) في (الكبير)، معتقدة أنه يخونها مع إمرأة أخرى، ولكن (جونى) يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة» مع محاولة (جوني) البحث عن ذاته، والعمل (لايف كوتش) بالمزاريطة.

الكبير اوى الجزء السادس

الكبير أوي الجزء السادس هو أحد أجزاء مسلسل الكبير أوي، عرض في رمضان 2022، المسلسل من إخراج أحمد الجندي (مخرج)، فكرة: أحمد مكي، سيناريو وحوار: مصطفى صقر، محمد عز الدين، بعد مرور عدة أعوام، يتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

الكبير اوى الجزء الخامس

في هذا الجزء يفاجأ (الكبير أوي) بظهور شقيق آخر لهم سوداني، يعود إلى قرية (المزاريطة) ليشارك أشقاءه الثلاثة (الكبير أوي، جوني، حزلئوم) حياتهم، حيث يقع الجميع في العديد من المفارقات الكوميدية، بالإضافة إلى دخول (جوني) السجن، فيضطر شقيقه (الكبير أوي) لإنقاذه من القضبان الحديدية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الكبير اوى الجزء الرابع

تستمر القصة بين الإخوة الثلاثة في إطار كوميدي حيث يسافر حزلقوم إلى السعودية ثم إلى تانزانيا فيعود إلى المزاريطة ليحاول كسب منصب العمدة خصوصا بعد إصابة الكبير بإعاقة بصرية لكن الكبير يكتشف أمره بمساعدة فزاع فيريد معاقبتهم لكن يظهر الأخ الرابع نعيم الذي قدم من السودان.



الكبير اوى الجزء الثالث

تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول منافسة ثلاثة أشقاء (الكبير وجوني وحزلئوم) يتصارعون على ميراث والدهم. يتناول الجزء هذا الجزء من المسلسل ردود أفعال (الكبير) بعد ظهور أخ جديد له يدعى (حزلئوم)، ويكون ظهور (حزلئوم) هو بداية صراع تنافسي كبير في إطار كوميدي بين الأشقاء الثلاث (الكبير، طوني، حزلئوم) على إرث والدهم بعد وفاته، ومحاولة كل منهم السيطرة وأن يكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة للفوز بالعمودية.

الكبير اوى الجزء الثاني

تدور الاحداث حول اكتشف عمدة قرية المزاريطة أن والده قد تزوج من امرأة امريكية الجنسية وأنجب منها ولدين توأم أحدهما تربى في صعيد مصر وهو العمدة الحالي للقرية واﻷخر نشأ في أمريكا الذي عاد إلى بلده بحثًا عن ميراثه من والده ومنصبه كعمدة بعد وفاته.

الكبير اوى الجزء الأول

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم؛ أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الاربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم). يتفق الأخوان الثلاثة على إقامة انتخابات للعمودية، ويحاول كلا منها استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح.