في ذكري وفاة مريم فخر الدين... تعرف على أبرز تصريحاتها عن علاقة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل علينا ذكري وفاة فاتنة الشاشة العربية مريم فخر الدين وفي هذا التقرير سيبرز دوت الخليج الفني عن بعض تصريحات مريم فخر الدين عن علاقة الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل عبد الحليم حافظ

مريم فخر الدين

و جاءت التصريحات والأحاديث التي أدلت بها مريم فخر الدين في مختلف اللقاءات والحوارات التي أجرتها على مر السنوات

علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

و هي أن كشفت عن العديد من القصص والتجارب الشخصية في حواراتها ومقابلاتها، تحدثت عن عدة قضايا مهمة وعلاقات فنية وشخصية مع نجوم آخرين.

سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

من بين هذه الأقوال، تحدثت مريم عن علاقة الحب المزعومة بين سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، مشيرة إلى أن سعاد حسني أرادت دور البطولة في فيلم "البنات والصيف" الذي شاركت فيه مع عبدالحليم حافظ، وأنها انتشرت شائعات حبهما للحصول على الأدوار البطولية.

مريم فخر الدين تكشف عن دخولها عالم التمثيل

كما تحدثت مريم عن كيفية دخولها عالم التمثيل، حيث ذكرت كيف أنها أرسلت صور شخصية لها إلى المجلات الفنية وكيف أن منتجين ومخرجين بدأوا يتواصلون معها.

أيضًا، تطرقت مريم إلى رفضها تسمية عادل إمام بلقب "الزعيم" وفاتن حمامة بلقب "سيدة الشاشة"، معبرة عن رأيها في ذلك.

وفيما يتعلق بالفنانة صباح، أعربت مريم عن احترامها وإعجابها بها كزميلة في المجال الفني وأشادت بأداءها.