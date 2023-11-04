انت الان تتابع خبر نوال الزغبي تصدم الجميع بتصريح صادم وغير متوقع عن محمد رمضان.. والمفاجأة الكبرى برد الأخير عليها!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصالح الفنان محمد رمضان والمطربة اللبنانية نوال الزغبي في مفاجأة غير متوقعة، على المسرح في حفل الموريكس درو 2023، قبل أسابيع.وكشف محمد رمضان ونوال الزغبي سبب خلافهما، إذ قالت الأخيرة: أنت استفزتني يا محمد، ومش هقول أنت قلت إيه.. بس أنا بموت فيك.

من ناحيته رد رمضان قائلًا: هما سألوني في اللقاء مين الفنانة اللي تحلم تشاركها ديو غنائي، وكلمة تحلم دي كبيرة أوي، لترد نوال الزغبي: قلت لهم الفنانة دي لسه ما أتولدتش واستفزتني، ليعلق رمضان قائلًا: لبنان أكثر بلد متذوقة للفن.وبدأت الأزمة بين محمد رمضان ونوال الزغبي حينما حب رمضان ضيفا على أحد البرامج وبسؤاله عن من الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها ديو غنائي أجاب: لسه مجاتش يعني الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو وممكن تظهر بعد 15 سنة.