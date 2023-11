نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها الأحد المقبل.. أحمد عثمان يكشف عن تفاصيل حكاية روحي فيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب عرض حكاية روحي فيك المكونة من 10 حلقات من مسلسل 55 مشكلة حب، المقرر عرضها يوم الأحد المقبل على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch it الإلكترونية، وهى من بطولة عائشة بن أحمد وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان فى أولى تجاربه الدرامية ومن إخراج الأردني محمد لطفي.

تفاصيل حكاية روحي فيك

وقال السيناريست أحمد عثمان، بأن حكاية روحي فيك مليانة مواقف رومانسية تتخللها الأحداث التشويقية والرعب النفسي، مردفًا، بأنها تدور حول ألغاز محيرة تكشفها الحلقات أثناء المشاهدة، مشيرًا، بأنها تضع المشاهد فى حاله من الترقب المستمر بأن يلهث دائمًا لرؤيتها لمعرفة سرد أحداثها أثناء عرضها، لافتًا، بأنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وكافة الجهات الصحفية والإعلامية والنقاد سويًا خلال طرحها على الشاشة الذهبية قريبًا.

وكما أشاد عثمان بروعة ورؤية المخرج محمد لطفى الذى أضاف للعمل عمق جديد من جميع النواحى الفنية، التى تجذب الرؤية البصرية لها ليزداد بريق منتجها النهائى، لا سيما أيضًا، بخلاف قيادته وإدارته المحنكه وبصمته الفريدة طوال مدة التصوير وغيرها.

وأضاف عثمان بأن نجوم وصناع حكاية «روحى فيك»، يواصلون خلال هذه الأيام إستئناف تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية والخارجية المتبقية فى عدد من أماكن التصوير المتفرقة بصورة مكثفة، للإنتهاء من سرد أحداث هذه الحدوتة ورفع كلاك الفركش قريبًا.

وأعرب عثمان عن سعادته، بأن كواليس العمل تزال آنذاك ممتعة مع جميع كاست وكرو هذا العمل الذى يتعاون معهم لأول مرة وتشرف بالعمل معهم، واصفًا؛ بأنهم الشباب المحترفين فى عالم الفن لهذا الجيل مؤكدًا، على أنهم نجوم محنكين ذات خبرة معتقة فنيًا لأبعد مدى، مضيفًا أيضًا، بأن الداعم الرئيسي بإكتشاف قلمه هو المنتج أحمد عبد العاطى الذى يعد له بمثابة شهادة ميلاده وبوابة العبور لدخوله عالم الدراما.

موعد عرض حكاية روحي فيك

وتعرض حكاية روحي فيك من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

أبطال حكاية روحي فيك

وجدير بالذكر بأن حكاية روحي فيك، هى من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

حكاية روحي فيك

وتعد حكاية روحى فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والذى أنتهى أمس عرض آخر حلقاتها، وهى من بطولة النجمة هبه مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم، وسبق وأن عرض حكايتين أخريين خلال الأسابيع الماضية والذين حققوا نجاح كبير واشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد ورواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة وقت عرضهم وهما: الحكاية الأولى والتى حملت إسم «الفريدو» من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وآخرين وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية والتى حملت إسم "ما تيجى نشوف" وهى من بطولة النجمة هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبرى وآخرين ومن إخراج محمد الخبيرى.

ويذكر أن فكرة مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.