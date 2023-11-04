"ناس بقوا من عيلتنا" هكذا تضامنت يسرا اللوزي مع صحفيو غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها بصورة لصحافيين غزة اللذين يتداولون الأخبار الخاصة بالقصف والحرب على غزة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “اللوزي” على الصورة قائلة:"ناس بقوا من عيلتنا بنصحى نتطمن عليهم".

آخر أعمال النجمة يسرا اللوزي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي مسلسل جميلة وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليهما المشكلات والأزمات، ويسعون لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، كما تجسد الفنانة سوسن بدر دور والدتها، ويقوم الفنان صبري عبدالمنعم بدور والدها.

الأبطال المشاركين في مسلسل جميلة



مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية.

آخر أعمال يسرا اللوزي السينمائية



وكانت آخر أعمال يسرا اللوزي السينمائية هو فيلم جروب الماميز، وتدور أحداث فيلم " جروب الماميز"، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.



طاقم عمل جروب الماميز



فيلم " جروب الماميز "، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

بداية المشوار الفني للنجمة يسرا اللوزي

بدأت يسرا مشوارها في التمثيل مع المخرج يوسف شاهين في فيلم إسكندرية - نيويورك، والذي سبقه مشوار هواية بدأ علي مسارح الجامعة الأمريكية، قدمت يسرا بعض الأعمال الغنائية المسرحية مثل: أوزة سخيفة، والسلطان الحائر، وسليمان الحلبي، والقارئ وذلك بعد أن أسند لها يوسف شاهين دور البطولة في فيلمها الأول، وبترشيح من ماريان خوري صديقة والدتها، سارت راقصة الباليه خريجة كلية العلوم السياسية، وبخطوات متزنة غير متسرعة إلي مجال السينما والتمثيل. تلت مشاركتها في فيلم “ إسكندرية - نيويورك ” دخولها لأول مرة في سينما الأفلام القصيرة عندما أخذت دور البطولة في فيلم هوس العمق عام 2007، لم تقتصر مشاركتها في التمثيل فقط، فقد كانت يسرا مقدمة برنامج “ ذا إكس فاكتور آرابيا ”، وهو برنامج متخصص في اكتشاف قدرات المشتركين الغنائية ودعمها لاحقًا، كما اشتركت في تقديم برنامج “ ميكروفون ” مع أمير صلاح الدين.