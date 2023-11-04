في ذكرى ميلاد رجاء عبده.. تعرف على أبرز المعلومات عن رجاء عبده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة رجاء عبده وسيرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير المبسط أبرز معلومات عنها

أبرز معلومات عن رجاء عبده

كانت مغنية وممثلة مصرية بدأت حياتها الفنية كهاوية في الموسيقى. قدمت في مسابقة أقامها المخرج محمد كريم لاختيار بطلة لفيلم "الوردة البيضاء" ورغم أن محمد عبد الوهاب أثنى على صوتها إلا أنها لم تحالفها الحظ بسبب صغر سنها في ذلك الوقت.

الفنانة رجاء عبده

بدأت مسيرتها الفنية كمطربة إذاعية معروفة، ونجحت في ترسيخ اسمها رغم وجود مطربات بارعات مثل أم كلثوم وأسمهان. شركة أوديون قامت بإنتاج أسطوانة لها.

قدمت مريم فخر الدين فيلم "وراء الستار" عام 1937، ومن ثم دخلت عالم السينما بقوة بأفلام مشهورة مثل "ممنوع الحب" و"الحب الأول". قامت ببطولة الأخير مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم، وقامت بأداء أغنية "البوسطجية اشتكوا" في هذا الفيلم التي حققت نجاحًا كبيرًا.

شاركت أيضًا في العديد من الأوبريتات الغنائية مثل "شهرزاد"، ولعبت دورًا في مسرحية "زوبا الكلوباتية"، وظهرت في التليفزيون في مسلسل "مع حبي وتقديري". وأخيرًا، شاركت في