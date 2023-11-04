بصورة تجمع والديها.. دنيا سمير غانم تدعي لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة تجمع والديها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

ونشرت “دنيا” صوره لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، معلقة على الصورة قائلة: "hللهم ارحم من أخذتهم إليك فاسعدهم خيرا من سعادة الدنيا، اللهم اغفر لهم، اللهم اعف عنهم واجعل دار الخلد منزلهم يا رب العالمين".

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية اخري، طرحت دنيا سمير غانم أغنية جديدة بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" في إطار نشاطها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف مصر، حول أهمية دمج كل الأطفال في المجتمع.

كلمات اغنية "اختلافنا مش بيفرقنا"

الفروق لازم تتشال تحت اي ظروف جملة واضحة لازم تتقال احنا واحد الفرق حروف لينا حق نعيش في سلام وحق في التعليم نجري نلعب ماهي ايام عايزة جو وعقل سليم.. خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون لو في دفا وامان في البيت شوفوا نطلع ايه بكرة يجوا يحكوا الحواديت ايوة ع اللي هنوصل ليه حلم اه وهيبقا حياة زي ماحلمناه والهوا اللي اتنفساه نلقى فيه عدل ومسواة خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون.

اخر اعمال دنيا سمير غانم الدرامية

يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل "جت سليمة"، الذي شهد أول ظهور لابنتها كايلا معها في عمل فني، شارك في بطولته دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل "جت سليمة"

ودارت أحداثه فى إطار كوميدى، تدور الأحداث حول حصول سليمة التي تجسد دورها النجمة دنيا سمير غانم على وردة ذهبية من الأقزام، حتى تقدمها إلى مملكة الورود لتستطيع الدخول ومقابلة سيدة الأنوف التي تجسد دورها الفنانة سلوي خطاب، الإ إن هناك واجهت موكوس الذي يجسد دوره الفنان محمد سلام وهي أن المملكة تقتصر على النساء فقط.