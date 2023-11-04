بهذه الطريقة.. محمد ثروت يمازح جمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد ثروت جمهوره بصورة له يمازح جمهوره من خلالها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “ثروت” على الصورة قائلا:"وحشتوني يا صيع يلا أنا جبت السندوتشات وهرد على الكومنتات".

أحدث أعمال محمد ثروت

وكان محمد ثروت قد كشف في تصريحات صحفية عن تفاصيل فيلم مستر جاك قائلًا: بنخلص المشاهد الأخيرة من فيلم مستر جاك وفاضل أيام قليلة وبعدها هيكون جاهز للعرض على طول.

وأوضح أنه يشارك في فيلم مستر جاك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة مي سليم وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين وأنه يقدم خلال العمل شخصية محام ولكنه مختلف تماما عما تم تقديمه من قبل.

الفيلم يخرجه شادي علي الذي قال عنه الفنان محمد ثروت إن هذه المرة الرابعة التي يتعاون معه فيها وأنه يحب العمل معه للغاية وبينهم كيمياء خاصة.

آخر أعمال محمد ثروت الدرامية

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت هو مشاركته في السباق الرمضاني لعام 2023 في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، بطولة الفنانة يسرا، والعديد من الفنانين، منهم: آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، عنبة، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.

تفاصيل فيلم سكر

يعتبر آخر أعمال ثروت هو فيلم سكر ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، محمد ثروت، عباس أبو الحسن، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هبة حمادة وإخراج تامر مهدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي نفس السياق، تحدث عنه محمد ثروت من قبل في تصريحات صحفية وقال: “فيلم سكر عمل محترم في الدراما والرقص والغناء وبيخاطب الطفل، وكل اللي ورا الكاميرا اشتغلوا كويس جدًا سواء إخراج أو تمثيل وديكور وإنتاج.. وأتمنى الفيلم ينافس الأعمال اللي برا.. وبيهدف الأسرة كلها.”

محمد ثروت يدعم الشعب الفلسطيني

وكان محمد ثروت قد نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب معلقًا: "كل الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة عنف الاحتلال الصهيوىْي قضيتكم قضيتنا.. فلسطين كانت وستظل عربية أثبتوا على أرضكم.. ربنا ينصركم حفظ الله مصر وشعبها وجيشها.. تحيا مصر".