"المهم إن العدو ميذلكش".. هكذا علقت نشوى مصطفى على انقطاع الكهرباء

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أحمد جودة - القاهرة -

انفعلت الفنانة نشوى مصطفى أثناء تقديمها برنامجها "بنت البلد" على قناة Ten، وذلك خلال مناقشتها لقضية زيادة أسعار البنزين وانقطاع التيار الكهربائي.

تصريحات نشوى مصطفى

قد أعربت عن رفضها لاستياء بعض الأشخاص من انقطاع الكهرباء، وأشارت نشوى مصطفى إلى أهمية التضامن والصمود في وجه التحديات التي تواجه البلاد، معبرة عن استعدادها لقطع التيار الكهربائي لفترات أطول إذا كان ذلك يحفظ أمان أسرتها ومنزلها.

كانت هذه رد فعل نشوى مصطفى خلال برنامجها على الأوضاع الراهنة في مصر، بما في ذلك زيادة أسعار البنزين ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وفي سياق مختلف دافعت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الفنانة داليا شوقي، بعد الانتقادات الكثيرة التي طالتها في الفترة الأخيرة، بسبب مشهدها في مسلسل سفاح الجيزة.

دفاع نشوى مصطفى

وكتبت نشوى مصطفى: “بنت شاطرة ومجتهدة وهتبقى هايلة بلاش تهدوا المجتهدين، أدوها فرصة والنقد يبقى هدفها إنها تكون أفضل وتتعلم، لكن من فضلكم حرام متكسروهاش”.

نقد ماجدة خير الله

كما حرصت الناقدة الفنية ماجد خير الله، على مساندة الفنانة داليا شوقي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: في مسلسل سفاح الجيزة، ورغم وجود عدة شخصيات مهمة ومثيرة في نفس المسلسل، إلا إني توقفت عند أدائها كثيرًا، وهي تحادث شقيقتها ركين، التي تدعي أنها في دبي، وتسألها بصيغة اتهام، عايزة أشوفك فيديو كول عشان نطمن عليكي!، طريقة الأداء التي اتبعتها داليا شوقي، كانت تقترب من أسلوب وكيل نيابة يحقق مع متهم، تعاملها مع زوجها بصيغة جافة ليس فيها أي ود، وكأنها لا تصدق كلمة مما يقول، كل ردود الفعل ورد الفعل متقنة بشدة.

ويتم عرض برنامج بنت البلد الذي تقدمه الفنانة نشوى يوميًا من السبت إلى الإربعاء على قناة ten من الساعة 4 عصرًا ويعاد في تمام الساعة 12 صباحًا.