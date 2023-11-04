نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دايموند أبو عبود: هذه تفاصيل شخصيتي في "حسن المصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الفنانة دايموند ابو عبود إنه ليس هناك عائق واحد يمنعها من الانضمام إلى هذا فيلم “حسن المصري”فكل شيء فيه مميز، بدءًا من المنتج جابي خوري وشركة الإنتاج "أفلام مصر العالمية"، والإخراج الرائع بقيادة سمير الحبشي، وفريق العمل الرائع بقيادة النجم أحمد حاتم. أنا سعيدة جدًا بالفرصة للعمل مع أحمد حاتم، فهو فنان موهوب ومحترم، وتعامله مهني واحترافي بشكل لا يصدق. يجعل العمل معه ممتعًا ومريحًا للغاية.

واضافت أتطلع للفرصة للتعاون معه مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى ذلك، القصة الإنسانية للفيلم والشخصيات التي نقدمها ستكون محبوبة للجمهور وتحمل رسالة هامة نأمل أن تصل إلى الناس."

أما بالنسبة للشخصية التي تجسديها كـ "جويل"، فقد وصفتها بشكل جيد كشخصية فتاة لبنانية تمتلك شركة خاصة وتواجه العديد من التحديات والمشاكل. تعمل على إقناع "حسن المصري" بالعودة إلى لبنان للعمل معها، وتدعمه بشكل كبير بعد تعرضه لحادث يؤدي إلى فقدان سمعه. هذه الشخصية تمثل تحديًا جديدًا بالنسبة لك وتجربة تثري معرفتك ومهاراتك الفنية.

