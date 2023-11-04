نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق أحمد داش يحتفل بخطوبته في جو عائلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل كريم، شقيق الفنان أحمد داش، احتفل بخطوبته في حدث صغير حضره فقط أفراد الأسرة والأقارب.

وفيما يتعلق بأحمد داش، حصل مؤخرًا على جائزة "الممثل المفضل" في حفل جوائز اختيار الأطفال نكلوديون "The Nickelodeon Kids' Choice Awards" الذي أُقيم في أبو ظبي.

يُشار إلى أنه شارك في مسلسلي "جعفر العمدة" و"الصندوق" خلال موسم رمضان 2023 بعد نجاح مسلسل "مين قال؟" الذي عُرض في رمضان 2022. أيضًا، شارك في فيلم "أبو صدام" الذي شهد مشاركته في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ولقد أظهر ظهورًا خاصًا في مسلسل "Moon Knight" من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب. بالإضافة إلى ذلك، تم اختياره من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، حيث سيعمل على إدارة المخلفات الصلبة والتركيز على علاقتها بتغير المناخ والجهود المبذولة لتقليل تأثير المخلفات على البيئة.