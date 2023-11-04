أحمد زاهر يزور الهلال الأحمر المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان أحمد زاهر كمتطوع إلى فريق الهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية الموجهة لأهالي فلسطين.

ونشر زاهر فيديو يُظهر جهود التجهيز كما أعرب عن تضامنه مع أهل فلسطين، داعيًا إلى دعم القضية والدعاء لنجاح هذه الجهود الإنسانية.

الهلال الأحمر

ولفت الشكر إلى الهلال الأحمر المصري على الجهود الجبارة التي بذلوها في هذا السياق.

قال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة يصل إلى 370 شاحنة

وأشار الناظر، خلال مشاركته في اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" الذي يُبث على فضائية "إم بي سي مصر" في مساء الجمعة، إلى أن هناك خلية عمل مكلفة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكر أن مطار العريش في مصر استقبل حتى الآن نحو 72 طائرة قادمة من 17 دولة مختلفة، وأنهم يقومون بعمليات تفريغ وتجهيز المساعدات لنقلها إلى القطاع.

وأضاف أنهم يواصلون التواصل اليومي مع الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصول المساعدات ولمعرفة احتياجات السكان في غزة. وأشار إلى أن مخزون المساعدات الإنسانية القادمة من الدول تقترب من الانتهاء، حيث يبقى نحو 20٪ فقط منها.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الخميس دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ما يرفع إجمالي عدد الشاحنات التي تم استلامها حتى الآن إلى 374 شاحنة.

وأوضح الهلال الأحمر أنه تم استلام هذه الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية عبر التعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وتوزع محتويات هذه الشاحنات على النحو التالي: مواد غذائية 46 شاحنة، مياه 11 شاحنة، أدوية 4 شاحنات، مستلزمات طبية 11 شاحنة، بطانيات 4 شاحنات، مواد متنوعة 24 شاحنة، وملابس 2 شاحنة. ولم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مستشفى القدس في تل الهوا غرب قطاع غزة.