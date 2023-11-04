أبرزها تجارب مشايخ الأزهر.. كل ما تود معرفته عن فيلم "المنبر"

القاهرة - محمد ابراهيم - "المنبر" هو فيلم جديد قيد التصوير حاليًا، يستند إلى قصة حياة مشايخ الأزهر الشريف. الفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال.

في أدوار البطولة، ستجد محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، بالإضافة إلى آيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي.

ويقدم الفيلم رؤية تاريخية حول مشايخ الأزهر الشريف وتجاربهم على منصة الأزهر العظيم.

يمكن أيضًا ذكر أن شيخ الأزهر يُلقب بـ "الإمام الأكبر"، وهذا المنصب هو أعلى منصب في المؤسسة وتم انتخابه من بين كبار العلماء. تأسس منصب شيخ الجامع الأزهر خلال فترة الحكم العثماني، حيث كان مسؤولًا عن رئاسة علماء الأزهر والإشراف على الشؤون الإدارية، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة.