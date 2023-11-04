مصطفى بسيط عن العدوان الإسرائيلي: "أنتم أكثر الناس خيانة وإرهاب"

القاهرة - محمد ابراهيم - لا ينتهي سيناريو الأحداث بين الفلسطينين والاحتلال الصهيوني، وتصاعد اشتباكات واسعة بين الجبهتين، وإسقاط جرحي لا ذنب لهم، ولم يطرق العدو الغاشم فرصة لإنقاذ الجرحى،و انعدمت الإنسانية من قلوبهم، ومن رغم من ذلك يرتدون قناع البرآة، وكأن لم يحدث شئ، وفي صورة معبرة شاركها الفنان مصطفى بسيط، وعبر عن مدى غضبه لهذا الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

تعليق جرئ من مصطفى بسيط تجاه القضية الفلسطينية

وأرفق بتعليق قال فيه:" أنتم الإرهاب، انتم أكثر الشعوب تنمر، انتم أكثر الناس خيانة، أنتم أكثر الناس فجور، أنتم من قام بالاحتلال، أنتم من هجر أهل الأرض".



وأضاف:" أنتم من تصنعون العنصرية يسقط كل منظمات الحقوق الإنسان الوهمية سقط كل الدول الموالية لامريكا وأوروبا".



وتابع:" كلهم معتدين محتلين ومنافقون كاذبون لا يعرفون الإنسانية ولا يعرفون الدين، وما النصر الا من عند الله ".

وقال:" اللهم اني أعوذ بك من ضيق الصدر وفراغ الصبر

وقلة الحياة وهوان النفس ".



وفورا من مشاركة المنشور حصل مصطفى على دعم وتشجيع من قبل نجوم الوسط الفني ورواد السوشيال ميديا، وكانت من أبرز التعليقات عندك حق، شابوووه مصطفى بسيط، موقف جرئ منك يا مصطفى، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مصطفى بسيط

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط فيلم" بعد الشر "، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس وأوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، ويعد الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، واخراج أحمد عبد الوهاب.



أحداث فيلم "بعد الشر"

يدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

