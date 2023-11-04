انت الان تتابع خبر أصبحت "أجمل من هيفاء وهبي".. منى شداد تكشف عن حل سحري أفقدها الوزن الزائد في غضون أسابيع.. تعرفِ عليه. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تفاجئ جمهور الفنانة الكويتية منى شداد بعدما نشرت أحدث صور لها، تظهر فيها بإطلالة جديدة كلياً، غير تلك التي عرفها بها الجمهور، إذ يبدو أنّها خضعت لعملية تجميل.

وتفاعل متابعي منى بشكل كبير مع اطلالتها الجديدة، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمال إطلالتها، وأكد بعضهم أنهم لم يتعرفوا عليها فى البداية، معتبرين أنها أجمل من هيفاء وهبي.وظهرت منى مؤخرا في لقاء تليفزيوني باللوك الجديد الذي أجرته في التليفزيون المصري، وتميز اللقاء بخفة ظل كبيرة فاجأت بها جمهورها.

وقامت منى بإطلاق الزغاريد على الهواء، وقالت أن الزغرودة الكويتية مختلفة عن الزغرودة المصرية، وكشفت أنها تعلمت الزغاريد من الأفلام.

وقالت منى شداد إن "علينا أن نأكل 5 مرات في اليوم، وأن نشرب كميات كبيرة من المياه تعادل 3 لترات يومياً، على أن تكون إحدى هذه اللترات ساخنة".

كما نصحت بوضع شرائح من الليمون أو البرتقال في زجاجة بها ماء دافئ، وأن نحاول أن نستخدم أطباقاً صغيرة الحجم في وجباتنا بدل الأطباق الكبيرة.

وأشارت إلى أن تعدد الوجبات من شأنه أن يزيد سرعة عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم، كما أن المياه الدافئة لها فوائد كبيرة جداً.وكانت منى شداد صدمت الجمهور في وقت سابق، بوزن زائد خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، ليسألها الأخير إذا ما كانت تعرضت للإساءة والتنمر بسبب وزنها.

وقالت أنها تتعرض لذلك وتتلقى في بعض الأحيان الكثير من التعليقات المسيئة أثرت في نفسها كثيراً موضحة أن زيادة وزنها تعود لحالتها الصحية السيئة وأنها ليس بالضرورة أن تكشف لجمهورها أنها تعيش بكلية واحدة وتتلقى الكثير من العلاجات بالكورتيزون وأنها قد تلقت علاجاً كيماوياً في يوم من الأيام وهذه الأسباب هي ذات الأثر الأكبر على زيادة وزنها.