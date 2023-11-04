نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية محمد رحيم الجديدة "حكاية إنسانية" تلامس القلوب وتحقق ردود فعل إيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان محمد رحيم، عن مدى حزنه لما يحدث من قبل الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وجرائمه البشعة التي تتزايد يوما بعد يوم، ولايوجد عقاب رادع حول هذا الأمر، وبصوت ملئ بالشجن وكلمات معبرة وواقعية.



إشادات الجمهور لـ محمد رحيم

استطاع محمد رحيم أن يحصل على إشادات واسعة من قبل الجمهور ونجوم الوسط الفني فور إصدار أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم" الحكاية إنسانية"، وذلك شارك "رحيم" جمهوره بفيديو من أغنيته الجديدة عبر حسابه

الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:"محمد رحيم الحكاية إنسانية، كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم، جيتار أوسو".

آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد رحيم أغنية بره المقاييس، والذي حازت على إعجاب الكثير من الجمهور، وتصدرت التريند فور نزولها.



تعرف على كلمات أغنية بره المقاييس

وتأتي كلمات الاغنيه كالآتي:برسم كل صورك ع الكراريس

بخط العصافير ولون الاحاسيس

انتي فكل حاجه بره المقاييس

يا قمر سهران على نور فوانيس

بتجسس عليكي زي الجواسيس

وبراقبك سرقه ورا الكواليس

واما بشوف عنيكي دي بقول يامغيث

وبطير في الهوا وافرح وأهيص

وأحس اني طرت وسافرت باريس

وارقص أو ي أو ي وكأني عريس

عارفه احساس السعاده الحلو ده لو

جت ليله العيد بالصدفه خميس

أو ووو في اسكندرية سييل

وف كايرو مواويل

قالك قال في زلزال رقص مصر الليلادي

اوووو طب ليه اهلك رموكي

في البسبوسة وسابوكي

واللى ربى زاد مربى الله يجازيك يادادي

حاسه ولا لسه اني بقيت منهار

وثابت على كده مابخدش قرار

طفله فوسط حفله لعبت بالنار

طفولتها بكار

انوثتها دمار

هتجنن عليكي وانتي ليل ونهار

بتعاملي العاشق بإستهتار

برسم كل صورك ع العمارات

حلوه ملونه ولا في الامارات

خلصت ف هواكي كل العبارات

على قلبي ارقصي زي الفراشات

عارفه إحساس السعاده الحلو ده لو

السما مطرت من غير أمارآت

في اسكندرية سييل

وف كايرو مواويل

قالك قال في زلزال رقص مصر الليلادي

اوووو طب ليه اهلك رموكي

في البسبوسة وسابوكي

واللى ربى زاد مربى الله يجازيك يادادي