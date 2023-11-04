نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قضية التطبيع بين الفنانين وإسرائيل تثير آراءًا مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حب الوطن غالي علينا فيجعلنا نشعر بالتعلق والالتزام به وهناك أشخاص لا يهتمون بهذا الشيء، بل أهم شئ لديهم الثراء والكسب غير مشروع في وقت قصير، حتى لو على حساب الآخرين، في الماضي كنا نشعر بالخجل من الأشخاص الذين يتعاونون مع إسرائيل تحت شعار السلام والأمن سواء كانوا فنانين أو من الشخصيات العامة، فمنهم من يتعاملون مع هذا الموقف بكل برودة، وكأنه لم يحدث شئ، ومنهم من يعلن تعاونه ومنهم من يختفي تعاونه مع إسرائيل، فمنهم من يتهمون بالخيانة العظمى ويطالبون الأشخاص بإسقاط الجنسية عنهم.

أما حاليًا أصبحنا نمد أيدينا لهم دون أن نشعر بالخجل، وأصبح هناك تطبيع بين الدول، وأصبحت إسرائيل لديها صوت في جامعة الدول العربية، وما نشهده الآن على الساحة العربية يجعلنا نعيد حسابتنا من جديد.



وفي هذا التقرير يبرز “دوت الخليج الفني” فنانين وافقوا عى التطبيع

في البداية قضية التطبيع بين الفنانين وإسرائيل تثير آراء مختلفة، وتنقسم الآراء حولها، هنا بعض الآراء المختلفة التي يمكن أن توجد:

1. معارضة التطبيع: هناك العديد من الأشخاص الذين يعارضون التطبيع بين الفنانين وإسرائيل يرون أنها تعتبر تعاونًا مع دولة تمارس سياسات قمعية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يعتبرون التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية وتعاونًا مع العدو.

2. التحفظ والحياد: بعض الأشخاص يعتبرون أنه من الممكن أن يكون للفنانين دور في تعزيز التفاهم والحوار بين الشعوب المختلفة، بما في ذلك إسرائيل ويرون أنه بإمكانهم استخدام فنهم كوسيلة لنشر السلام والتفاهم بدلًا من التصعيد والعداء.

3. الدعوة إلى الحوار والتفاهم: هناك أيضًا آراء تدعو إلى الحوار والتفاهم بين الفنانين وإسرائيل، وتروج للعمل على تبادل الثقافة والفن بين الشعوب. يعتبر هؤلاء أن الفن يمكن أن يكون جسرًا للتواصل وفهم الثقافات المختلفة.

4. الدعم المطلق للتطبيع: هناك بعض الأفراد الذين يؤيدون التطبيع بين الفنانين وإسرائيل بشكل كامل، ويرون أنه من الضروري إقامة علاقات ثقافية واقتصادية مع إسرائيل لتحقيق التقدم والتعايش السلمي في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف تعكس آراء فردية ولا يمكن القول بأنها تمثل آراء الجماهير بشكل عام. تظهر هذه الآراء التنوع الواسع في وجهات النظر حول هذه القضية المثيرة للجدل.

وهناك العديد من الفنانين الذين استخدموا فنهم لتعزيز التفاهم بين الشعوب المختلفة إليك بعض الأمثلة على ذلك:

1. يوسف شاهين: كان المخرج المصري يوسف شاهين من أشهر الفنانين الذين استخدموا فنهم لتعزيز التفاهم بين الشعوب قدم العديد من الأفلام التي ناقشت القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية في المنطقة، وركز على رسم صورة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية.

2. ديفيد بوي: المغني والممثل البريطاني ديفيد بوي كان له دور كبير في استخدام فنه لتعزيز التفاهم وتحقيق التواصل بين الثقافات المختلفة قدم أغانٍ تناولت قضايا السلام والتعايش السلمي، مثل أغنية "Heroes" التي ألهمت العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

3. يوسف الخال: الفنان اللبناني يوسف الخال يعتبر من الفنانين الذين استخدموا فنهم لتعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب قدم أعمالًا تناولت القضايا الاجتماعية والسياسية في لبنان والمنطقة، وعبر عن رؤيته للسلام والتعايش السلمي.

4. ميرسيا أفيا: الفنانة الإسرائيلية ميرسيا أفيا استخدمت فنها لتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة. قدمت عروضًا موسيقية ومسرحية تجمع بين العناصر الإسرائيلية والعربية، وتعاونت مع فنانين فلسطينيين وعرب في عروضها.

