نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "شتي يا بيروت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور وعشاق مسلسل “شتي يا بيروت” بفارغ الصبر، عرض المسلسل حيث شاركت الفنانة اللبنانية إلسا زغيب جمهورها بصورة من بوستر العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام".

وأرفقت بتعليق قالت فيه: " يبدأ عرض مسلسل شتي يا بيروت على شاشة mtv من الجمعة إلى الاثنين الساعة ٩ ونصف ".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، متمنين التوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

تعرف على أحداث شتى يا بيروت

يرصد العمل قضايا التهريب بكل أشكاله وعوالمه الخفية إلى الثأر والانتقام بين الأخوة، كما يطرح قضايا اجتماعية ووجدانية أخرى، ويجعل من كل تفصيل في هذا المسلسل حقيقي، وإن كانت الحكاية من وحي الخيال، كما يقول الكاتب.

أبطال مسلسل شتى يا بيروت



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم عابد فهد، إلسا زغيب، رامز الأسود، فادي أبي سمرا، إيهاب شعبان، زينة مكي، عبدو شاهين، لين غرة، جيري غزال، إيناس زريق، حسين مقدم، فايز قزق، أمانة والي، فادي ابراهيم، عمر ميقاتي، جناح فاخوري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج إيلي السمعان.



آخر أعمال الفنانة زينب زغيب

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلسا زغيب مسلسل ما فيي، والذي حاز على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل ما فيي

والمسلسل يضم مجموعة من النجوم أبرز هم معتصم النهار، فاليري أبوشقرا، أحمد الزين، بيار داغر، نادين خوري، كارلا بطرس، زينة مكي، يوسف حداد، ليليان نمري، جو طراد، نتاشا شوفاني، حسن حمدان، وآخرين،



والعمل من كتابة كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي.

