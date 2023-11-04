نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردًا على دعمها بلادها.. شركة إنتاج أجنبية تنهي تعاقدها مع مطربة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة الفلسطينية نعمة، عن إنهاء عقدها مع شركة أجنبية بعد أدائها لبلادها في هذه الفترة الحساسة.

وفي تغريدة على حسابها على موقع X، أشارت نعمة إلى أن تم إلغاء عقدها مع الشركة الجديدة بسبب تعبيرها عن مواقف مناهضة للاحتلال الوطني الفلسطيني.

ورغم تعرضها للضغوط، إلا أنها أصرت على الاستمرار في دعم قضية فلسطين وعبرت عن سعادتها لعدم استسلامها لتلك الضغوط.

من ناحية أخرى، قدم مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تقريرًا يكشف عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأوضح منصور أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وصل إلى 3500 طفل، ما يعني أن هناك طفلًا فلسطينيًا يفقد حياته كل 5 دقائق.

وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين.

وأشار إلى أن غزة أصبحت مكانًا غير آمن للسكان بسبب القصف الإسرائيلي، وأن العديد منهم أصبحوا نازحين بحثًا عن مأوى آمن.