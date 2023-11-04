نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر چويل مردينيان تصرخ لهذا السبب ورسالة صادمة لإسرائيل ! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت المذيعة اللبنانية چويل مردينيان عن مدى غضبها واستيائها لما يحدث في فلسطين على يد الكيان الصهيوني المحتل لأراضيهم، والظهور بكل بجاحة للعالم الغربي والفخر بقتل الأطفال وتشريد الأسر ووصفهم بالحيوانات البشرية على

حد قول متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي، والسباق كل ثانية حول حدوث مجازر ورمي الجثث في الطرقات وإطلاق النيران على الجرحى بحجة محاربة حماس.



حرصت جويل على مشاركة جمهورها بفيديو يوضح الجرائم البشعة في حق فلسطين وصرخت بكل ألم وحزن عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالفيديو تعليق قالت فيه:" يا إلهي على العالم أن يرى هذا الاذلال أخذ الأطفال رهائن، والغناء للإحتفال بالبؤس الذي يسببونه على غزة ومدنيها".



جويل: ظننا أننا نهينا نهاية القمع، نهاية العبودية

وأضافت:" كيف حال العالم أن يشاهد هذا ويبقى هادئًا؟ أين الصحافة الحقيقية؟ أين الإنسانية؟ هذا العالم يخلق المزيد هدايا حول العالم أكثر من احلال السلام، ظننا أننا نهينا نهاية القمع، نهاية العبودية، استخدام السلاح غير الشرعي، نهاية العالم، غين أو سي دي ايه".

جويل: كيف يسمح لكل هذا الرعب أن يستمر في فلسطين؟

وتابعت:" اعتقدنا جميعًا ان تلك الأشياء تنتمي فقط إلى كتب التاريخ، نحن نؤمن حقًا بعالم اليوم الحديث وفي وجود الولايات المتحدة الأمريكية لن تتكرر هذه الأعمال الوحشية مرة آخرى، اذن كيف يسمح لكل الرعب الذي فوقه أن يستمر في فلسطين؟ ".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الناس ورواد السويشيال ميديا مؤيدين موقفها ورأيها الشجاع، ومتمنين العيش بسلام، وحفظ الشعب العربي والإسلامي من الأعداء، وعودة لبنان وفلسطين لموضع مستقر وآمن.



من هي جويل مردينيان؟

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977 في بيروت في لبنان، لوالدتها خبيرة التجميل صوفيا مردينيان التي تحمل الجنسية الإيطالية إلى جانب جنسيتها اللبنانية.

عدد زيجات جويل مردينيان

تزوجت جويل مردينيان للمرة الأولى من والد ابنها بيلي وهو ذو جنسية أجنبية لم تتطرّق إلى علاقتهم في الإعلام، دام هذا الزواج نحو تسع سنوات ومن ثم حصل الانفصال.

وتزوجت مرة ثانية من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، وفي 2011 أنجبت ابنتهم الوحيدة "إيلا صوفيا"، وفي 2018 فاجأت جويل مردينيان الوسط الفني بلفتة إنسانية، فتمكّنت خبيرة التجميل وسيّدة الأعمال من تبنّي طفل حديث الولادة عُثر عليه في بيروت،وأطلقت عليه اسم "نايثان مارك".