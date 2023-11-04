انت الان تتابع خبر قوي الملاحظة سيعرفهافقط .. هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة ولكن وصفتها أصالة بنكران الجميل والخيانة.. لن تصدقوا من هذه النجمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن قامت الفنانة أصالة بنشر صورة تجمعها مع طليقها طارق العريان وهذه الفنانة التي وصفتها بأبشع الصفات، من الغدر والخيانة، مما جعل الكل يسعى جاهداً لمعرفة معلومات عن هذه الفنانة نسرين إمام التي تصدرت محركات البحث.ولمن لا يعرف من تكون نسرين إمام، هي ممثلة مصرية وزوجة المنتج المصري الشهير تامر مرسي صاحب شركة “سنرجي” للإنتاج الفني.وأعلنت اعتز@الها التمثيل 2011 بناء على رcبته للتفر@غ للعائلة،

وتربطها علاقات جيدة بعدد كبير من نجوم الوسط الفني. وكانت أولى تجاربها الفنية في مسلسل “حنان وحنين” عام 2007 أمام الفنان الراحل نور الشريف، وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات “قلب mيت”

بطولة شريف منير، و “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، للفنان محمد هنيدي وتدوال البعض صورتها وعي بسن ٦ سنوات وقارونها بشكلها الان الا ان الجهور اتفق علي الاختلاف في الشكلين.

نسرين وبعد هجو!@م أصالة عليها واتها@مها بالمشاركة بخيا@نتها مع طليقها طارق الCريان، قام عدد من الصحافيين المصريين بالدفاع عنها وانتق@اد أصالة، لافتين إلى أنها تريد أن تظهر بصورة الض7ية، وتحميل الآخرين سبب طلا.قها، مشيرين إلى أنّ علاقتها بنسرين لم تكن علاقة صداقة كما ادعت، وإنما معرفة كون نسرين سيدة مجتمع ولها علاقات بجميع الفنانين بحكم عمل زوجها.

ولدت نسرين إمام (Nesrine Imam) في يوم 22 يناير 1986 في الكويت. درست في الأكاديمية البحرية في القاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل. بدايتها كانت عندما قدمها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر للعمل في مسلسل حنين وحنان مع الفنان عمر الشريف ومجموعة من الفنانين عام 2007.

ثاني أعمالها كان مسلسل قلب ميت مع شريف منير وغادة عادل ومن إخراج مجدي أبو عميرة عام 2008. في نفس العام شاركت في مسلسل جدار القلب مع خيرية أحمد وأحمد زاهر ومن إخراج أحمد صقر ومسلسل أدهم الشرقاوي مع محمد رجب

وإخراج باسل الخطيب والذي حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها فيه من مهرجان الإعلام العربي.عام 2009 شاركت في سيت كوم راجل وست ستات الجزء الرابع مع أشرف عبد الباقي ومجموعة من الفنانين ومن إخراج أسد فولادكار.

عام 2010 شاركت في مسلسل مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي ومن إخراج سامح عبد العزيز ومسلسل برة الدنيا مع شريف منير وأميرة العايدي ومن إخراج مجدي أبو عميرة.