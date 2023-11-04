رانيا منصور لـ "دوت الخليج الفني": توقعت نجاح مسلسل "عيشها بفرحة".. وهذا الشبه بيني وبين نيفين (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت الفنانة رانيا منصور، أن تخطف الأنظار إليها وتتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تقديمها شخصية "نيفين" في مسلسل "عيشها بفرحة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض أولى حلقاته.

وتحدث "دوت الخليج الفني" مع "رانيا منصور" في تصريحات خاصة حول شخصية "نيفين"، وأزالت الستار عن كواليس المسلسل وأوضحت لنا الشبه بينها وبين شخصية نيفين، وكشفت لنا عن توقعها نجاح المسلسل.

رانيا منصور

وكشفت رانيا منصور في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس مسلسل "عيشها بفرحة" قائلة: "كواليس الدور كانت لطيفة جدًا والله أنا بصراحة حابة كل الناس اللي اشتغلت معاهم في المسلسل من أول هبة مجدي وهاني عادل طبعًا جميل جدًا، وأستاذ ألبير مكرم، والمخرج أستاذ عمرو محمود ياسين، كل الكرو وكل الناس اللي بتشتغل في المسلسل كلهم ألطف من بعض والكواليس لطيفة جدًا".

وأزالت الستار عن الشبه بينها وبين شخصية نيفين قائلة: " معتقتدش أنها شبهي خالص بصراحة، ممكن يكون أن أنا غيورة فعلًا على الناس اللي أنا بحبها لكن تصرفاتي وتصرفاتها لا معتقدتش أن احنا شبه بعض خالص".

وكشفت عن رأيها في تصرفات البنات التي تفعل في الحياة مثلما فعلت نيفين مع هادي قائلة: "طبعًا البنت اللي بتعمل كدة غلطانة لأن في الأول وفي الآخر الحب مش بالعافية يعني هي بتحبه وهو مبيحبهاش ومشاعره في حته تانيه مع واحدة تانية، يعني الموضوع منتهي، حتي الراجل ملعبش بيها وكان صريح يعني مفيش حاجة تانية ممكن تستني عشانها، لا طبعًا مش صح أن الواحد يحط نفسه في موقف زي كدة".

وعن توقعها نجاح مسلسل "عيشها بفرحة" قالت: "كنت متوقعة أن المسلسل ينجح عشان أولًا الحلقات اللي كانت في المسلسل كانت حلوة أو ي أو ي يعني حكاية "الفريدو" وحكاية "ما تيجي نشوف" كانوا أحلي من بعض، فكنت متوقعة، مع كمان أنه بيعرض حالة إنسانية ف كان هياخد تعاطف الناس الحمد لله أنا توقعت أنه هيكون كدة والحمد لله توقعاتي طلعت صح".