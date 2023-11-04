إيناس عز الدين في إطلالة فاتنة عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة إيناس عز الدين في خطف عيون الجمهور من خلال ظهورها بأحدث إطلالة لها، حيث اعتمدت على وضع ميكب هادئ يظهر جمالها، واعتمدت على انسدال شعرها اللون الممزوج بين البني والأسود، وارتدائها بلوزة خضراء اللون،

رسالة صارخة من إيناس عز الدين فماذا تقصد؟

وحرصت على توجيه رسالة قوية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "من يؤذي الآخرين بالا كآذيب سيأتي من يؤذيه بالحقائق".



تعليقات الجمهور على منشور إيناس عز الدين



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، جميلة الجميلات إيناس عز الدين، دايما متالقة، دايما منورة الدنيا كلها، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين مسلسل "توحة"، والمسلسل من بطولة المسلسل علا غانم، محمد نجاتي، أحمد صيام، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، عابد عنان، ريم أحمد، دنيا المصري، فريال يوسف، حسن عيد، مي القاضي، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.