نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة للجمهور.. مدحت العدل: "أتعاون مع يحيي الفخراني قريبًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المؤلف مدحت العدل، عن الأعمال التي يعمل عليها حاليًا، منها مسلسل للنجم يحيى الفخراني الذي سيعرض في شهر رمضان بعد غياب النجم العملاق عن الدراما لفترة منذ آخر أعماله “نجيب زاهي زركش”.

مدحت العدل ويحيي الفخراني

وأشار خلال برنامج “مساء الإمارات” إلى أنهم يقومون بإنتاج مسلسل يحيى الفخراني، واستلهموا القصة من رواية الأستاذ إبراهيم عبد المجيد بعنوان "عتبات البهجة".

أما بالنسبة لمسلسل النجمة شريهان، فأشار مدحت العدل إلى أنهم يبحثون عن مشروع مناسب لها، وأن شريهان تحتاج لتحضيرات كبيرة وتكلفة عالية للمشروع القادم، لذلك لن يتم تنفيذه في القريب العاجل.

مدحت العدل يكشف حقيقة مشاركة يسرا في رمضان المقبل

كما تحدث مدحت العدل عن إمكانية تواجد النجمة يسرا في مسلسل رمضان 2024، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن يسرا ترغب في أخذ استراحة هذا العام على الرغم من حب الجمهور لرؤيتها في الأعمال الدرامية.

مدحت العدل يعلق على قرار إلغاء المهرجانات الفنية

وعن إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث غزة، أعرب مدحت العدل عن رفضه لهذا القرار، مؤكدًا أنه ضد إلغاء أي تظاهرة فنية، وأن الحياة يجب أن تستمر والمهرجانات الفنية يجب أن تُنظم بشكل طبيعي.

يُشير إلى أن آخر أعمال مدحت العدل كان فيلم "عالزيرو" الذي عُرض مؤخرًا في دور السينما وحقق نجاحًا كبيرًا. يشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران. الفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي أكشن ويتناول العديد من القضايا، منها قضية تجارة الأعضاء. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر لفترة طويلة وكان جزءًا من سباق الأفلام البارزة.